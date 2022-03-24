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Открытый геодезический диктант приглашает участников

24 марта 2022 10:51
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Открытый геодезический диктант приглашает участников

Росреестр совместно с Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) 26 марта 2022 года проведёт второй Открытый геодезический диктант, приуроченный ко Дню работников геодезии и картографии.

Партнёрами проекта стали Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ) в Новосибирске и Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), площадки которых также будут задействованы для проведения диктанта.

Проверить свои знания в этот день смогут студенты вузов или колледжей, в программу обучения которых входит предмет «Геодезия», а также специалисты организаций геодезической отрасли.

Диктант направлен на проверку знаний по общей геодезии и будет включать в себя 30 вопросов с 4 видами ответов.

Мероприятие состоится как в очном формате, так и в дистанционном. Очная часть пройдет 26 марта в 12:00 мск в конференц-зале МИИГАиК, а также СГУГиТ и ННГАСУ. Ведущие будут зачитывать вопросы, ответы на которые нужно будет выбрать и вписать в соответствующие бланки. 

При дистанционном формате участники будут смотреть трансляцию диктанта на YouTube-канале МИИГАиКа и отвечать на вопросы в специальных онлайн-формах.

Перед участниками диктанта и онлайн-зрителями в форме открытого диалога выступят эксперты из разных областей геодезии: изыскатели, инженеры-геодезисты, кадастровые инженеры и землеустроители, картографы. Участники мероприятия смогут задать все интересующие вопросы о тонкостях работы, секретах мастерства, современном состоянии отрасли, её перспективах и больше узнать о своих будущих профессиях.

Итоги диктанта будут подведены в этот же день. Каждый участник получит именной сертификат подтверждающий его участие и успешное прохождение Открытого геодезического диктанта.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на специальном сайте проекта: http://diktant.miigaik.ru/

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