Открыт прием заявок для участия в конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2024 года

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Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2024 года. Конкурс организует ГБУ Самарской области «Природоохранный центр» в соответствии с государственным заданием регионального министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. 18+



Конкурс проводится для выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории региона, а также для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения Самары и Самарской области.



Как и в прошлом году, для конкурсантов предусмотрено 11 номинаций: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1 тыс. человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1 тыс. человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».



Кроме муниципальных образований, к участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.



Оформленные строго по утвержденной форме заявки принимаются ГБУ СО «Природоохранный центр» в срок до 15 апреля 2025 года, на бумажном носителе и в электронном виде, по адресу: 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 303 (пристрой); тел.: 8 (846) 255-69-86, 8 (846) 255-69-92; ecoinfo@prirodacentre.ru.



Положение о конкурсе, формы заявок, информация о критериях оценки участников регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер» размещены в социальных сетях, где также можно отслеживать новости и события в рамках проведения конкурса:

- в социальной сети «ВКонтакте» – в группе vk.com/priroda_centre63;

- в социальной сети «Одноклассники» – в группе ok.ru/group/70000001140010;

- в Телеграм-канале – t.me/priroda_centre63.

Всех заинтересованных приглашают к участию в конкурсе.

Фото: администрация Самары