Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов

7 декабря в Самаре на площадке ТЦ «Мега» пройдет ежегодный фестиваль киберспорта и молодежной культуры - Кубок Губернатора Самарской области. (14+)

В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.

Отборочные соревнования стартуют 29 ноября в онлайн-формате, финалы - 7 декабря.

️ Участниками Кубка могут стать студенты и выпускники колледжей и вузов Самарской области в возрасте от 14 лет и старше.

️Зарегистрироваться для участия в соревнованиях необходимо до 23:59 пятницы, 28 ноября.

Участие бесплатное.

Фото: минспорта Самарской области