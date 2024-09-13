Открыт приём заявок на Международный фотоконкурс ФАДН России «Русская цивилизация» в спецноминацию «Многодетная семья России»мм

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Открыт приём заявок на Международный фотоконкурс ФАДН России «Русская цивилизация» в спецноминацию «Многодетная семья России».

Спецноминация Дома народов России «Многодетная семья России» была учреждена в 2023 году в рамках задач Стратегии народосбережения на период до 2050 года.

Подать заявку можно на сайте фотоконкурса «Русская цивилизация» до 5 октября 2024 г. включительно. Ссылка на сайт фотоконкурса: https://rucivilization.ru/.

Заявки необходимо подать в номинацию «Семейные ценности» с пометкой «Многодетная семья России».

Важно добавить в описание к своей фотоработе. Авторы лучших работ и семьи - герои их фотографий будут награждены ценными призами в г. Москве на Всероссийском форуме «Народы России».

Фото: ФГБУ «Дом народов России»