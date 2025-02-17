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Открыт приём заявок на грантовый конкурс «Движения Первых»

17 февраля 2025 17:36
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Каждая из проектных заявок должна отражать ценности «Движения Первых».

Общероссийское движение детей и молодежи «Движение Первых» запустило новый сезон грантового конкурса. Победителям будет оказана финансовая поддержка для организации и проведения конкурсов, фестивалей, слётов и других мероприятий, направленных на воспитание, развитие и самореализацию подрастающего поколения, а также организацию их досуга.

Заявки на участие в конкурсе могут подать школы, колледжи, вузы, детские сады, молодёжные и детские общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, другие юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Максимальная сумма гранта составляет 10 млн рублей. Одна организация может подать только одну заявку. Документы принимаются на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке promote.budget.gov.ru до 3 марта 2025 года. Итоги конкурса будут подведены до 1 апреля. Срок реализации проекта: май – ноябрь.

Каждая из проектных заявок должна отражать ценности «Движения Первых». Это патриотизм, историческая память, взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, жизнь и достоинство, дружба, служение Отечеству, крепкая семья. 

Также проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из направлений Общероссийского движения: образование и знания, наука и технологии, волонтёрство и добровольчество, медиа и коммуникации, здоровый образ жизни, экология и охрана природы, дипломатия и международные отношения, туризм и путешествия.

С положением о конкурсе и рекомендациями по оформлению заявки можно ознакомиться на сайте «Движения Первых» https://гранты.будьвдвижении.рф .

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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