Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России» - 2025

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Работы журналистов и медиаисследователей принимаются с 1 марта по 25 июля 2025 года.



1 марта стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России» - 2025. В этом году он пройдет в двенадцатый раз.

Фонд Андрея Первозванного, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонд целевого капитала «Истоки» приглашают принять участие в конкурсе журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также студентов и аспирантов и представить свои материалы, научные работы и социальные проекты на семейную тематику.

В 2025 году конкурс проводится в семи номинациях:

– «Печатные СМИ»

– «Радио»

– «Телевидение»

– «Интернет-СМИ»

– «Социальные проекты СМИ»

– «Научные работы»

– «Молодой журналист» (для авторов от 18 до 30 лет)



Работы на конкурс принимаются с 1 марта 2025 года до 25 июля 2025 года включительно.

Обращаем внимание на важные положения:

– Заявку может подать один автор (коллективные заявки не рассматриваются);

– Для номинаций «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение» и «Интернет-СМИ» необходимо представить 3 материала на семейную тематику, опубликованные в период с 15 июня 2024 до 15 июля 2025 года;

– Для номинации «Молодой журналист» требуется представить не менее одного авторского материала по социальной тематике, опубликованного в период с 15 июня 2024 до 15 июля 2025 года. Участники номинации – авторы всех видов СМИ от 18 до 30 лет – должны кратко рассказать о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой;

– Для номинаций «Научные работы» и «Социальные проекты» нужно представить не менее одной научной работы или проекта на семейную тематику, созданного в период с 1 января 2023 года до 15 июля 2025 года;

– В номинации «Социальный проект» заявка должна включать подробное описание проекта (цель, задачи, целевая аудитория, механизм реализации, охват аудитории, результаты проекта, ссылки на опубликованные материалы);

– Количество заявок от одного СМИ не ограничено, также не ограничено количество заявок в одну или несколько номинаций от одного автора. Запрещается подавать одинаковые работы в разные номинации;

– Ссылки на конкурсные материалы, загруженные на файлообменник, должны быть доступны до 01.12.2025 года.



Подробно о правилах заполнения заявки и проведении Конкурса вы можете прочитать в Положении.

Финалистами конкурса станут более 150 участников.