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Открыт прием заявок на участие в фестивале стрит-арта ПФО «ФормART»

29 марта 2024 17:35
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Ключевая тематика мероприятия в этом году посвящена Году семьи в России и связана с повышением престижа и значимости семьи.

Открыт прием заявок на участие в V сезоне фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». Ключевая тематика мероприятия в этом году посвящена Году семьи в России и связана с повышением престижа и значимости семьи. 18+

Молодым художникам предлагается создать граффити под единым брендом «Единство поколений» на тему одного из выбранных направлений: «По-семейному»: семейные ценности, традиции, ритуалы, которые передаются из поколения в поколение, дарят ощущение единства; «История одной семьи»: семейные династии (педагогов, рабочих, врачей, писателей, спортсменов, волонтеров и др.), внесших вклад в развитие региона; «Мой дом - моя крепость»: семья, как фундамент и основа развития человека, базовая ценность для каждого; «Герой моей семьи»: члены семьи, которыми можно гордиться, «Семья - как одна из высших ценностей российского общества». Участниками основного конкурса традиционно могут стать художники из регионов ПФО в возрасте от 18 до 35 лет.

Также в год празднования юбилея движения студенческих отрядов в рамках фестиваля введена специальная номинация «Труд крут», участником которой может стать любой желающий из всех субъектов Российской Федерации. В этой номинации художникам предлагается создать эскизы, объединив современное художественное искусство и популяризацию ценности труда и рабочих профессий.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Отметим, что от одного участника принимаются не более 3 заявок в каждой из тематик фестиваля до 15 апреля 2024 года. Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри – федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в 14 субъектах ПФО. Победители специальной номинации создадут свои граффити-работы на объектах в 10 городах России в 2024 году.

Видео и фото-материалы создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта formartpfo.ru. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в августе 2024 года в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего творческого развития.

 

Фото:   администрация Самары

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