Открыт прием заявок для зрителей Ural Music Night на опен-колл историй о фестивале

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Самый масштабный музыкальный фестиваль России пройдет 28 июня уже в 10-й раз. Зрители — важная часть этого праздника. Поэтому организаторы предлагают каждому поделиться своей историей, связанной с проектом. Для этого необходимо заполнить форму до 30 апреля.

За 9 лет фестиваль объединил более сотни тысяч зрителей — уральцев и гостей из других регионов России. В 2023 году его посетило 370 000 человек, в том числе 70 000 туристов. Происходили и судьбоносные знакомства, и неожиданные встречи, и необычные случаи. Ваша уникальная история может стать частью большой истории «Уральской ночи музыки».

«Ural Music Night — это прежде всего музыка и слушатели, влюбленные в нее. На протяжении 10 лет мы создаем праздник на всю Уральскую столицу, на который съезжаются люди из разных городов России и других стран. Наверняка каждому есть, что вспомнить об «Уральской ночи музыки», и поделиться этой историей с нами», — комментирует исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Пологова.

Помимо историй, можно отправлять ретро-фотографии и видео с фестиваля. Оргкомитет прочитает все истории и самые интересные опубликует на своих ресурсах. Также авторам лучших работ подарят мерч и пригласят на запись подкаста, посвященного «Уральской ночи музыки». Заполняйте форму до 30 апреля.

Напомним, 28 марта завершился прием заявок для музыкантов на Ural Music Night. Сейчас ведется набор участников на фестиваль «ГикКон» по трем направлениям: косплей-шоу, аллея авторов и питчинг творческих проектов; а также на «Красную строку» для издательств и книжных магазинов. е.

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернатора Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.