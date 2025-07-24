Открыт прием работ на конкурс «Вместе медиа. Рост 2.0»

Объявлено начало нового сезона конкурса «Вместе Медиа. Рост», объединяющего номинации по продвижению и упаковке контента.
Приём работ стартует с июля и продлится до 24 сентября. Следующим этапом будет оценка работ экспертным жюри, формирование шорт-листов и обсуждение работ с членами жюри. Последний день приёма работ — 20 марта 2024 года.
Церемония награждения будет проводиться в Москве на конференции «Вместе Медиа. Рост 2.0», которая пройдёт в конце ноября-начале декабря.Открытое обсуждение конкурсных работ, попавших в шорт-лист конкурса, пройдёт в апреле 2024 года.
Номинации сезона 2025-2026:
◾️ Лучшее промо медиа
◾️ Лучшее сообщество ВКонтакте
◾️ Лучшая группа в Одноклассниках
◾️ Лучший канал на Дзене
◾️ Лучший Telegram-канал
◾️ Лучший сайт
◾️ Лучшее бренд-медиа
В новом сезоне расширили список номинаций. К составу «Вместе Медиа. Рост» 2024 добавится ряд, таких как:
▫️Для тех, кто развивается на видеоплатформах, запускаем номинации «Лучший канал на YouTube» и «Лучший канал на Rutube». Оцениваться будет не содержательная сторона конкретного видеоролика, а ведение канала за период времени, оформление и качество.
▫️Номинация «Лучшее бренд-медиа» — отдельная категория медиапроектов, созданных для продвижения интересов конкретных компаний.