Открыт прием работ на конкурс «Вместе медиа. Рост 2.0»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +24, +26°С.
25 июля в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +27°С
Несколько полезных рекомендаций помогут вам избежать неприятностей в дороге.
МЧС СО: отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, помните о безопасности
Пройти обучение может любой житель Самары и региона старше 18 лет. 
Самарцев приглашают пройти бесплатный курс «Волонтер поискового отряда»
Николай Кикин – настоящий художник-путешественник.
В Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Открывая миры» самарского художника Николая Кикина
ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр
ГД может осенью рассмотреть законопроект о регулировании рынка видеоигр
В настоящее время строительство одиннадцатой станции единственной самарской линии метро идет в плановом режиме
В настоящее время строительство одиннадцатой станции единственной самарской линии метро идет в плановом режиме
Упавшему в Амурской области самолету было почти 50 лет
Упавшему в Амурской области самолету было почти 50 лет
Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа
Соцфонд сообщил о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с августа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.45
0.36
EUR 91.79
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Открыт прием работ на конкурс «Вместе медиа. Рост 2.0»

24 июля 2025 12:00
136
Открыт прием работ на конкурс «Вместе медиа. Рост 2.0»

Объявлено начало нового сезона конкурса «Вместе Медиа. Рост», объединяющего номинации по продвижению и упаковке контента.

Приём работ стартует с июля и продлится до 24 сентября. Следующим этапом будет оценка работ экспертным жюри, формирование шорт-листов и обсуждение работ с членами жюри. Последний день приёма работ — 20 марта 2024 года.

Церемония награждения будет проводиться в Москве на конференции «Вместе Медиа. Рост 2.0», которая пройдёт в конце ноября-начале декабря.Открытое обсуждение конкурсных работ, попавших в шорт-лист конкурса,  пройдёт в апреле 2024 года.

Номинации сезона 2025-2026:

◾️ Лучшее промо медиа 

◾️ Лучшее сообщество ВКонтакте 

◾️ Лучшая группа в Одноклассниках

◾️ Лучший канал на Дзене

◾️ Лучший Telegram-канал

◾️ Лучший сайт

◾️ Лучшее бренд-медиа 

В новом сезоне расширили список номинаций. К составу «Вместе Медиа. Рост» 2024 добавится ряд, таких как: 

▫️Для тех, кто развивается на видеоплатформах, запускаем номинации «Лучший канал на YouTube» и «Лучший канал на Rutube». Оцениваться будет не содержательная сторона конкретного видеоролика, а ведение канала за период времени, оформление и качество. 

▫️Номинация «Лучшее бренд-медиа» — отдельная категория медиапроектов, созданных для продвижения интересов конкретных компаний. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
24 июля 2025  13:32
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
102
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
24 июля 2025  12:22
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
138
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
24 июля 2025  10:07
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
187
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
23 июля 2025  22:34
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
571
На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске.
23 июля 2025  17:54
Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь
370
Весь список