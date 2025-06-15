Открыт кастинг международного вокального конкурса «Звезда - 2026»

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Это зрелищное музыкальное состязание, ставшее уже традиционным. Начиная с 2025-го года, в проекте принимают участие не только представители регионов России, но и других стран. Самые сильные и талантливые исполнители собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование зрителей проекта и мнения знаменитых экспертов в области музыкального искусства определят сильнейших вокалистов. 16+

Конкурс проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.



Задача Международного конкурса «Звезда» — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдалённых уголков страны и отразить красоту и самобытность разных частей России и мира. Поэтому, в соответствии с концепцией конкурса, выступление каждого из участников может сопровождаться эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет, и о нём самом. Это презентационные видеоролики (профайлы), длительностью не менее 40 секунд, выполненные в единой стилистике, но отражающие индивидуальный характер каждого из участников.



Основные критерии отбора:

Сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Интересная творческая биография участника. Возраст: с 16 лет (включительно).



Главный приз:

Конкурсанты сражаются не только за честь и доблесть своего края, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз — предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение. Также возможны специальные призы от спонсоров и членов жюри.

Заявки принимаются до 14 июля 2025.

Подробнее на сайте организатора tvzvezda.ru/newstar/2022/casting

Фото: минкульт СО