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Открылась регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства

15 марта 2023 23:48
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Волонтерские штабы будут созданы в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.

Открылась регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства, которое пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству.

Волонтерские штабы будут созданы в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.

Помощь волонтеров неоценима – 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров.

В этом году Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» охватит более 1,5 тыс. муниципальных образований. Порядка 5 тыс. объектов будет представлено на выбор россиянам.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным.

Зарегистрироваться можно на самой большой платформе добрых дел в стране - ДОБРО.РФ.

 

Фото:   Минстрой России

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