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Открылась регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства, которое пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года.



Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству.



Волонтерские штабы будут созданы в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.



Помощь волонтеров неоценима – 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров.



В этом году Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» охватит более 1,5 тыс. муниципальных образований. Порядка 5 тыс. объектов будет представлено на выбор россиянам.



Объекты, набравшие наибольшее количество голосов будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.



Волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным.



Зарегистрироваться можно на самой большой платформе добрых дел в стране - ДОБРО.РФ.

Фото: Минстрой России