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Отказ от смартфона за рулем даст шанс сэкономить

14 февраля 2023 11:00
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Отказ от смартфона за рулем даст шанс сэкономить

В РФ разработана аналитическая платформа, позволяющая выяснить, пользуется ли водитель смартфоном за рулем. Установить, брал ли человек в руки смартфон во время движения, можно по данным с гироскопа устройства.

О новом решении, которым в перспективе смогут воспользоваться страховые компании для выявления более осторожных водителей, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Предоставление таких данных страховой компании может, в свою очередь, быть поводом для уменьшения взноса по ОСАГО. Это подтвердили в Российском союзе автостраховщиков.

"Во второй половине 2020 года вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, дающие страховщикам право применять тарифные факторы, влияющие на потенциальную аварийность водителя, при расчете стоимости полиса обязательной "автогражданки", напомнили в РСА. – В том числе это может быть и использование смартфона за рулем", пишет Смотрим.

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