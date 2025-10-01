Я нашел ошибку
Сезон работы городских фонтанов завершается в Самаре
Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре
Самарец возместил ущерб за кражу золотого украшения
500 вопросов для автолюбителей: в России стартовал Большой экзамен ПДД Авто.ру
Стоимость золота впервые в истории достигла отметки в 3,9 тыс. долларов за унцию
В Самаре в СОУНБ откроется книжно-иллюстративная выставка «Сказывали сказочники сказки»
Магнитная буря на Земле бушует уже 30 часов, прогнозируется ухудшение
ЛДПР предложила перенести начало школьных уроков на 9 утра
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Отделение СФР по Самарской области открыло юбилейный Центр общения старшего поколения

1 октября 2025 09:24
128
Отделение СФР по Самарской области открыло юбилейный Центр общения старшего поколения

23 сентября на базе клиентской службы Отделения СФР по Самарской области открылся десятый в регионе Центр общения старшего поколения. Он разместился в муниципальном районе Алексеевский.

В церемонии открытия приняли участие управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева, глава сельского поселения Алексеевка Алексеевского района Самарской области Андрей Молодыко.

С начала 2025 года в Центрах общения старшего поколения специалисты Отделения СФР по Самарской области совместно с банковскими представителями и МВД России провели 30 уроков по финансовой и пенсионной грамотности, в которых приняли участие 325 человек.

Слушатели узнали о порядке индексации пенсии в 2025 году, накопительной пенсии, о правилах расчета пенсионных коэффициентов, прожиточном минимуме пенсионера и федеральной социальной доплате.

Приглашенные на уроки финансовой грамотности представители банка рассказали посетителям, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии, быстро совершать безналичные платежи, а также защищаться от мошенников.

Посетителям Центров общения напомнили о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.

Регулярно в Центрах общения старшего поколения, созданных при клиентских службах Отделения Самарской области, проходят волонтёрские акции в поддержку бойцов специальной военной операции.

«Центры общения старшего поколения — это не только пространство для живого общения, но и образовательные площадки, которые позволяют пенсионерам обрести новые навыки и знания, а также адаптироваться к информационной среде. Также неравнодушные жители «серебряного» возраста регулярно собираются в наших Центрах общения старшего поколения для того, чтобы своими руками плести маскировочные сети и нашлемники для бойцов специальной военной операции», — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Новый Центр расположен по адресу: ул. Первомайская, д. 9, село Алексеевка, Самарская область. График работы: с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00, без перерыва на обед.

Ждем всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!

 

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Весь список