Отделение СФР по Самарской области напоминает работодателям о необходимости подтверждения основного вида экономической деятельности

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Отделение Социального фонда России по Самарской области напоминает, что ежегодно до 15 апреля все работодатели должны подтверждать основной вид экономической деятельности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По состоянию на 2024 год на учёте в региональном Отделении СФР находится более 72 тысяч страхователей, которые должны подтвердить основной вид экономической деятельности.

Данная процедура позволит определить, какой класс профессионального риска и тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование будет установлен организации на текущий год.

«Исключение составляют физические лица, которым подтверждение основного вида экономической деятельности не требуется. ОВЭД для таких страхователей соответствует основному виду деятельности, указанному в ЕГРИП», — уточнила управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Чтобы подтвердить основной вид экономической деятельности, страхователям необходимо представить в региональное Отделение СФР следующие документы:

заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме страхователей-субъектов малого предпринимательства).

В случае если страхователи не представят указанные документы в территориальный орган СФР, их деятельность будет отнесена к виду экономической деятельности с наиболее высоким классом профессионального риска, указанному в ЕГРЮЛ.

Подать документы можно лично в клиентских службах Отделения СФР или же направить их в электронной форме через портал Госуслуг, а также личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда России.