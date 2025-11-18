От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы

71

В Самарской области служба занятости организует профессиональные пробы для школьников. Для ребят это уникальная возможность познакомиться с разными профессиями. В очередной серии мероприятий приняли участие кадеты старших классов ГБОУ СО «Самарский казачий кадетский корпус».

Проект организован кадровым центром «Работа России» Самарской области при поддержке регионального министерства труда, занятости и миграционной политики. Его суть – в практическом знакомстве школьников с профессиями: после тестирования на предрасположенность к той или иной деятельности ребята пробуют свои силы в реальных профессиональных задачах.

В рамках последних проб кадеты осваивали базовые знания в веб‑дизайне, навыки оказания первой медицинской помощи и управление беспилотными летательными аппаратами.

Особое внимание к направлению БПЛА обусловлено приоритетами регионального развития: этой отрасли уделяется повышенное внимание со стороны правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева.

«Профессиональные пробы позволяют ребенку буквально примерить на себя профессию через выполнение конкретных задач. Школьники работают с материалами, оборудованием и инструментами, типичными для выбранных сфер. Так, еще вчера ученик мог мечтать о веб‑дизайне, а сегодня, попробовав, понимает, что его призвание – помогать людям в медицине», – пояснила Елена Юрьева, ведущий специалист ГКУ СО «Управляющий центр занятости населения».

Для проведения проб в этом году партнером проекта выступил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Университет не только предоставил площадку для занятий, но и активно включился в профориентационную работу.

«Наш вуз фокусируется на трендовых направлениях: БПЛА, моделирование и искусственный интеллект. В этом году мы привлекли к проекту наших преподавателей, чтобы они смогли передать свои знания будущим абитуриентам», – отметила Элеонора Ахметшина, директор центра цифрового развития ПГУТИ.

Проект реализуется уже третий год. За это время его участниками стали почти 1000 самарских школьников. Для многих из них профессиональные пробы стали ключевым этапом в осознанном выборе будущей профессии.

«К 11‑му классу у каждого возникают сомнения и вопросы: куда пойти, как поступить? Такие курсы дают шанс на практике понять, что тебе действительно интересно, увидеть профессию изнутри», – поделился впечатлениями Тимофей Стасенко, кадет Самарского казачьего кадетского корпуса, интересующийся радиотехникой и военной службой.

Фото – Минтруд Самарской области