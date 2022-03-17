Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона

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С 2017 года в Российской Федерации, в том числе и в УФСИН России по Самарской области, применяется новый вид наказания – принудительные работы. Сейчас в УИС региона функционирует два исправительных центра. Каждый рассчитан на 145 мест. В первом полугодии 2022 года планируется открыть еще два с лимитом наполнения до 100 человек в каждом.

Содержащиеся здесь осужденные трудоустроены в 25 организациях Самарской области. Наиболее крупные среди них – АО «Сокское карьероуправление», ООО «Красноярский Молокозавод», ООО «Волжский Завод Безалкогольных Напитков», ООО «Хлебозавод №2», МП «Благоустройство», ООО «ИМАКО».

Предприниматели имеют определенную выгоду от такого трудоустройства. К примеру, государство берет часть расходов по обеспечению исправительного центра на себя, а прибыль при этом полностью получает организация. Кроме того, сказывается высокая мотивация работников на качественном труде. Ибо в случае нарушения трудовой дисциплины законодательством предусмотрена замена принудительных работ на лишения свободы.