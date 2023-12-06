Осужденные к принудительным работам посетили бункер Сталина

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Согласно плану воспитательной работы, осужденные к принудительным работам, содержащиеся в УФИЦ №2 при КП №27 УФСИН СО совершили экскурсию в бункер Сталина.

Это сооружение, возведенное столичными метростроевцами, стало одним из самых экскурсионных мест в Самаре. Здесь передан дух сурового военного времени, сохранена обстановка важного государственного учреждения.

Посетителей интересовали многие вопросы, касающиеся бункера Сталина. На них они получили исчерпывающие ответы.

Организовывал интересную экскурсию начальник УФИЦ №2 при КП №27 УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Алексей Помазанов, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО