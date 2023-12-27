Остров Поджабный отберут у частника

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Самарский районный суд поставил точку в истории с возможным выводом земель на острове Поджабном. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

— Служители Фемиды удовлетворили иск Генпрокуратуры в полном объеме. Теперь владельцы строений должны будут их снести, а участок у них изымут в собственность государства, — заявил парламентарий.

Процесс, о котором идет речь, стартовал в Самарском районном суде в начале декабря. В качестве истца выступала Генпрокуратура, а в качестве основного ответчика — ООО «Эра». С этой компанией связывают бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова.

Площадь участка, о котором идет речь, составляет около 40 гектаров, пишет 63.ру. По мнению Александра Хинштейна, бывшему служителю Фемиды якобы удалось получить эту территорию незаконно.

— Эти рекреационные земли вывели из муниципальной собственности. При рыночной оценке в 4 миллиарда рублей площадка досталась ООО «Эра» всего за 46 миллионов рублей. 0,5 гектара Александр Ефанов переоформил на себя, — заявил депутат.

На землю наложили арест.

О возможной афере, связанной с передачей части Поджабного, стало известно около года назад. По мнению Александра Хинштейна, аффилированные с экс-судьей конторы получили в свою собственность не только земли на острове, но и в элитном районе Самары — 1-й просеке. При этом, как утверждал парламентарий, ему пытались дать взятку связанные с председателем суда лица.