Осенью внимание инспекторов ГИМС СО к водным объектам не ослабевает

Обычно осенью сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) отмечают снижение количества происшествий на воде по сравнению с летним периодом. Однако, несмотря на этот факт, гражданам не стоит снижать бдительность.
В целях предупреждения происшествий на воде и выявления фактов правонарушений со стороны владельцев маломерных судов специалисты продолжают патрулирования на акваториях региона.
В октябре текущего года инспекторами ГИМС было проведено 88 патрулирований на акватории Саратовского и Куйбышевского водохранилищ. В результате было выявлено 24 правонарушения, в ходе патрулирований было проведено порядка 130 бесед с судоводителями о правилах пользования маломерными судами на водных объектах Самарской области, было вынесено 24 постановления об административных правонарушениях.
Кроме этого, инспекторы напоминают гражданам правила безопасного судовождения и нормы оснащения маломерных судов, правилах безопасности во время ловли рыбы.
Любителям осенней рыбалки необходимо соблюдать меры необходимой предосторожности:
- не выходить на водоем в ветреную погоду и в нетрезвом виде;
- на неисправном плавсредстве;
- без спасательных средств (жилет, нагрудник и др.);
- нельзя перегружать судно;
- необходимо сообщать родным свой маршрут и предположительное время возвращения;
- иметь при себе заряженный мобильный телефон в непромокаемом чехле.
В случае происшествия на воде звонить на единый номер экстренных служб 112.
Фото: ГУ МЧС СО