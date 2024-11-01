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Осенью внимание инспекторов ГИМС СО к водным объектам не ослабевает

1 ноября 2024 19:36
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Специалисты продолжают патрулирования на акваториях региона.

Обычно осенью сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) отмечают снижение количества происшествий на воде по сравнению с летним периодом. Однако, несмотря на этот факт, гражданам не стоит снижать бдительность.

В целях предупреждения происшествий на воде и выявления фактов правонарушений со стороны владельцев маломерных судов специалисты продолжают патрулирования на акваториях региона.

В октябре текущего года инспекторами ГИМС было проведено 88 патрулирований на акватории Саратовского и Куйбышевского водохранилищ. В результате было выявлено 24 правонарушения, в ходе патрулирований было проведено порядка 130 бесед с судоводителями о правилах пользования маломерными судами на водных объектах Самарской области, было вынесено 24 постановления об административных правонарушениях.

Кроме этого, инспекторы напоминают гражданам правила безопасного судовождения и нормы оснащения маломерных судов, правилах безопасности во время ловли рыбы.

Любителям осенней рыбалки необходимо соблюдать меры необходимой предосторожности:

- не выходить на водоем в ветреную погоду и в нетрезвом виде;

- на неисправном плавсредстве;

- без спасательных средств (жилет, нагрудник и др.);

- нельзя перегружать судно;

- необходимо сообщать родным свой маршрут и предположительное время возвращения;

- иметь при себе заряженный мобильный телефон в непромокаемом чехле.

В случае происшествия на воде звонить на единый номер экстренных служб 112.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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