Органы ЗАГС Самарской области назвали самые популярные имена новорожденных в сентябре

Самарские родители в сентябре все чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей - Варвара и Александр соответственно. Необходимо отметить, что выбрать имя своему малышу можно с помощью интерактивного сервиса на портале ЗАГС – достаточно лишь подобрать имя из предложенного перечня ЕГР ЗАГС или в пару кликов сгенерировать детское имя, введя соответствующие параметры, в том числе и отчество папы.

В ТОП-5 самых популярных имен сентября для мальчиков вошли такие имена как Михаил, Матвей, Марк, Дмитрий, Лев, а для девочек - Василиса, Виктория, София, Валерия, Мария. Список редких и необычных имен для мальчиков пополнили имена Эдгар, Тарас, Савва, Север, Гордей, а девочек реже стали называть Ярославой, Тианой, Лукерией, Евангелиной, Аврелией. В перечень редких женских имен сентября также попали такие имена как Светлана, Елена, Илона.

Вчера, 30 сентября, был День памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Это праздник о вере, которая дает силы, надежде и сильной любви. В 2025 году в Самарской области своих дочерей родители назвали Верой (74), Надеждой (17), Любовью (18), Софией (303).