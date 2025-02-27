Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребята достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.
В Тольятти состоялся лыжный марафон среди юных динамовцев
Первый этап проекта, стартовавший в «Тольяттиазоте», предполагает обучение рабочей группы предприятия базовым методикам бережливого производства.
АО «Тольяттиазот» приступил к реализации федерального проекта «Производительность труда»
В рамках мероприятия учащихся призвали к уважительному отношению к окружающим.
Полицейские и общественники региона напомнили школьникам об ответственности за экстремизм
Эту настройку может включить владелец канала или группы.
Telegram тестирует платные комментарии в каналах
Изначально планировалось, что с 1 июля 2025 года все кредитные организации должны будут предоставлять своим клиентам операции с цифровым рублем.
Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля пришлось отложить для доработки проекта
По итогам 2024 года Самарский регион второй год подряд занял 3 место в ПФО по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния.
Более 105 тысяч актов гражданского состояния зарегистрировано в Самарской области за 2024 год
На что необходимо обратить внимание для укрепления детского организма и профилактики ОРВИ и гриппа?
Самарский врач-иммунолог-аллерголог: "Крепкий иммунитет — это залог здоровья и активной жизни вашего ребенка"
Для подростков Безымянки здесь проходят квартирники, кинопоказы, а во время школьных каникул – профориентационные встречи.
Организовать лофт-пространство для подростков Безымянки в Детском епархиальном центре  помог президентский грант
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.93
-0.7
EUR 90.18
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона напомнили школьникам об ответственности за экстремизм
Музыкальная гостиная в гостях у Кирхи пройдет в Самаре
В школе села Спиридоновка состоялась внеплановая проверка на состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Организовать лофт-пространство для подростков Безымянки в Детском епархиальном центре  помог президентский грант

27 февраля 2025 15:27
162
Для подростков Безымянки здесь проходят квартирники, кинопоказы, а во время школьных каникул – профориентационные встречи.

Поддержка Фонда президентских грантов помогла открыть в Детском епархиальном центре, что находится в Самаре по адресу: ул. Победы, 93А, современное лофт-пространство. Для подростков Безымянки здесь проходят квартирники, кинопоказы, а во время школьных каникул – профориентационные встречи.

При храме блаженной Матроны Московской Детский епархиальный центр работает уже 10 лет. Сейчас он объединяет около 350 воспитанников – дети бесплатно занимаются борьбой, танцами, лепкой, хоровым искусством. В прошлом году при центре открылась общеобразовательная православная школа. Руководит учреждением иерей Дионисий (Левин).

«У нас была многолетняя мечта превратить внутренний дворик храма в закрытое пространство, где молодежь могла бы собираться и весело проводить время – играть в настольные игры, общаться, репетировать и т.д.,- рассказывает священник. - Мы хотели создать альтернативное пространство, где ребята могут чувствовать себя легко и комфортно. В лофте организуются кинопоказы. Здесь же проходят репетиции самарских молодежных групп и квартирники».

По словам руководителя центра, подать заявку на грант не составило труда. «Мы просто были влюблены в наш проект, поэтому смогли рассказать о нем так, что эксперты нас поддержали», - отмечает отец Дионисий.

Центр уже дважды становился победителем конкурсного отбора Фонда президентских грантов. Каждый проект получил почти по одному миллиону рублей.

Первый проект «Зерна» - пространство для досуга, образования и социализации подростков». Он был завершен в январе текущего года. На свои средства команда центра пристроила к основному зданию закрытый лофт, а на деньги гранта закупила отделочные материалы и необходимое оборудование.

Второй проект «Каникулы в «Зернах» сейчас в стадии реализации. Во время школьных каникул ребята занимаются в пространстве предпрофессиональной подготовкой. «В нашей команде есть фотографы, блогеры, специалисты по смм. Весной мы проведем для ребят школу по этой тематике»,- рассказывает автор проекта.

 Мария Пушкарева учится в православной гимназии. У нее шесть братьев и сестер. «Я занимаюсь в центре уже четвертый год: ходила на лепку, на хореографию, сейчас пою в хоре. С тех пор как открыли новое пространство, мы постоянно здесь бываем. Приходим на кружки чуть раньше - и сразу сюда: сидим на пуфиках, общаемся, играем в разные игры, поем песни», - говорит девочка.

«Сначала я почему-то боялась сюда приходить. Потом привыкла. Здесь очень дружный коллектив, занимаются классные открытые ребята,- говорит Анастасия Орешко, которая берет в центре уроки вокала. - С появлением лофта здесь стало еще интереснее. Можно не только заниматься творчеством, но и отдыхать».

Милана Аманова начала посещать центр случайно - наткнулась на группу учреждения в ВК, заинтересовалась и пришла на собеседование. Сейчас она занимается хоровым пением. «Лофт постоянно открыт. Мы можем отдохнуть в перерыве между занятиями. Находиться здесь одно удовольствие - атмосфера царит замечательная», - рассказывает Милана.

Конкурс Фонда президентских грантов проводится дважды в год. До 17 марта на сайте фонда принимаются заявки на второй в этом году конкурс. Напомним, что в январе были подведены итоги первого в этом году конкурса. Самарская область вновь оказалась в числе лидеров по количеству одобренных проектов и сумме выделенной поддержки: 55 проектов на сумму более 133 миллионов рублей. Победителей от Самарской области поздравил глава региона Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что семь проектов-победителей посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддержке защитников Отечества и их семей, а все вместе социально ориентированные НКО выполняют важную миссию – помогают людям.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках мероприятия учащихся призвали к уважительному отношению к окружающим.
27 февраля 2025, 16:13
Полицейские и общественники региона напомнили школьникам об ответственности за экстремизм
В рамках мероприятия учащихся призвали к уважительному отношению к окружающим. Общество
110
По итогам 2024 года Самарский регион второй год подряд занял 3 место в ПФО по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния.
27 февраля 2025, 15:45
Более 105 тысяч актов гражданского состояния зарегистрировано в Самарской области за 2024 год
По итогам 2024 года Самарский регион второй год подряд занял 3 место в ПФО по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния. Общество
134
По вопросам изменений в законодательстве в части подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав.
27 февраля 2025, 14:57
В Торгово-промышленной палате Самарской области прошел семинар для юридических лиц
По вопросам изменений в законодательстве в части подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. Общество
147
В центре внимания
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
27 февраля 2025  13:59
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
186
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
27 февраля 2025  11:51
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
218
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
27 февраля 2025  11:12
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
219
Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта
27 февраля 2025  09:19
Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта
214
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
718
Весь список