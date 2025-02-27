Организовать лофт-пространство для подростков Безымянки в Детском епархиальном центре  помог президентский грант

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Поддержка Фонда президентских грантов помогла открыть в Детском епархиальном центре, что находится в Самаре по адресу: ул. Победы, 93А, современное лофт-пространство. Для подростков Безымянки здесь проходят квартирники, кинопоказы, а во время школьных каникул – профориентационные встречи.

При храме блаженной Матроны Московской Детский епархиальный центр работает уже 10 лет. Сейчас он объединяет около 350 воспитанников – дети бесплатно занимаются борьбой, танцами, лепкой, хоровым искусством. В прошлом году при центре открылась общеобразовательная православная школа. Руководит учреждением иерей Дионисий (Левин).

«У нас была многолетняя мечта превратить внутренний дворик храма в закрытое пространство, где молодежь могла бы собираться и весело проводить время – играть в настольные игры, общаться, репетировать и т.д.,- рассказывает священник. - Мы хотели создать альтернативное пространство, где ребята могут чувствовать себя легко и комфортно. В лофте организуются кинопоказы. Здесь же проходят репетиции самарских молодежных групп и квартирники».

По словам руководителя центра, подать заявку на грант не составило труда. «Мы просто были влюблены в наш проект, поэтому смогли рассказать о нем так, что эксперты нас поддержали», - отмечает отец Дионисий.

Центр уже дважды становился победителем конкурсного отбора Фонда президентских грантов. Каждый проект получил почти по одному миллиону рублей.

Первый проект «Зерна» - пространство для досуга, образования и социализации подростков». Он был завершен в январе текущего года. На свои средства команда центра пристроила к основному зданию закрытый лофт, а на деньги гранта закупила отделочные материалы и необходимое оборудование.

Второй проект «Каникулы в «Зернах» сейчас в стадии реализации. Во время школьных каникул ребята занимаются в пространстве предпрофессиональной подготовкой. «В нашей команде есть фотографы, блогеры, специалисты по смм. Весной мы проведем для ребят школу по этой тематике»,- рассказывает автор проекта.

Мария Пушкарева учится в православной гимназии. У нее шесть братьев и сестер. «Я занимаюсь в центре уже четвертый год: ходила на лепку, на хореографию, сейчас пою в хоре. С тех пор как открыли новое пространство, мы постоянно здесь бываем. Приходим на кружки чуть раньше - и сразу сюда: сидим на пуфиках, общаемся, играем в разные игры, поем песни», - говорит девочка.

«Сначала я почему-то боялась сюда приходить. Потом привыкла. Здесь очень дружный коллектив, занимаются классные открытые ребята,- говорит Анастасия Орешко, которая берет в центре уроки вокала. - С появлением лофта здесь стало еще интереснее. Можно не только заниматься творчеством, но и отдыхать».

Милана Аманова начала посещать центр случайно - наткнулась на группу учреждения в ВК, заинтересовалась и пришла на собеседование. Сейчас она занимается хоровым пением. «Лофт постоянно открыт. Мы можем отдохнуть в перерыве между занятиями. Находиться здесь одно удовольствие - атмосфера царит замечательная», - рассказывает Милана.

Конкурс Фонда президентских грантов проводится дважды в год. До 17 марта на сайте фонда принимаются заявки на второй в этом году конкурс. Напомним, что в январе были подведены итоги первого в этом году конкурса. Самарская область вновь оказалась в числе лидеров по количеству одобренных проектов и сумме выделенной поддержки: 55 проектов на сумму более 133 миллионов рублей. Победителей от Самарской области поздравил глава региона Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что семь проектов-победителей посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддержке защитников Отечества и их семей, а все вместе социально ориентированные НКО выполняют важную миссию – помогают людям.

Фото: "Волжская коммуна"