Организованные перевозки групп детей на особом контроле ГИБДД

164

В рамках недели безопасности дорожного движения начальник технического надзора региональной Госавтоинспекции Роман Данилин принял участие в педагогической конференции руководителей детских школ искусств, специалистов органов управления культурной муниципальных образований Самарской области.

Роман Данилин довел до присутствующих основные требования при перевозке групп детей автобусами в городском, пригородном и междугородним сообщении. В своем выступлении выразил обеспокоенность беспечностью организаторов таких перевозок. Указал на недопустимость нарушений Правил организованной перевозки групп детей автобусами, отметил о необходимости выбора мест проведения детских мероприятий с учетом безопасности маршрутов следования к ним, тщательной проработки логистики, исключения перевозок при неблагоприятных погодных условиях, а в случае необходимости поездки на значительные расстояния выбора альтернативных видов транспорта. Сотрудник полиции привел конкретные примеры дорожных аварий при перевозках детей автобусами.

В заключение своего выступления, еще раз напомнил, что нашей главной задачей является безопасность детей, которая не терпит безответственности. Госавтоинспекция принимает все меры, в том числе и административного воздействия для того, чтобы поездки детей были максимально комфортными и безопасными.