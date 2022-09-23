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Организованные перевозки групп детей на особом контроле ГИБДД

23 сентября 2022 10:46
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Организованные перевозки групп детей на особом контроле ГИБД

 

В рамках недели безопасности дорожного движения начальник  технического надзора региональной Госавтоинспекции Роман Данилин  принял участие в педагогической конференции руководителей детских школ искусств, специалистов органов управления культурной муниципальных образований Самарской области.

Роман Данилин довел до присутствующих основные требования при перевозке групп детей автобусами в городском, пригородном и междугородним сообщении. В своем выступлении выразил обеспокоенность беспечностью организаторов таких перевозок. Указал на недопустимость нарушений Правил организованной перевозки групп детей автобусами, отметил о необходимости выбора мест проведения детских мероприятий с учетом безопасности маршрутов следования к ним, тщательной проработки логистики, исключения перевозок при неблагоприятных погодных условиях, а в случае необходимости поездки на значительные расстояния  выбора альтернативных видов транспорта. Сотрудник полиции привел конкретные примеры дорожных аварий при перевозках детей автобусами.

В заключение своего выступления, еще раз напомнил, что нашей главной задачей является безопасность детей, которая не терпит безответственности. Госавтоинспекция принимает все меры, в том числе и административного воздействия для того, чтобы поездки детей были максимально комфортными и безопасными.

Теги: БДД

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