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Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области

16 июля 2021 13:40
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца суток 16.07.2021 в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, град».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Теги: В центре внимания гроза оранжевый уровень опасности погодные аномалии

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