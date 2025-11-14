Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми

14 ноября 2025 19:11
111
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

В Перми, молодёжной столице России 2025 года, начал работу всероссийский семинар-совещание «Время молодых», который стал основной федеральной площадкой для подведения итогов года, обсуждения стратегических ориентиров и координации планов в сфере государственной молодежной политики. С приветственным словом к участникам обратился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, подчеркнув значимость вклада региональных команд в достижение национальных целей и реализацию национального проекта «Молодёжь и дети».

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова собравшихся поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев. «В Перми собрались руководители органов государственной власти, реализующих государственную молодежную политику, и представители Движения Первых из всех регионов России. Можно сказать, что здесь и сейчас собрались те, кто в наибольшей степени определяет ближайшее будущее России. Пермь в текущем году – одна из двух молодежных столиц России и участие в голосовании за нее стало объединяющим мотивом для молодежи всего Приволжского федерального округа. Мы благодарим Федеральное агентство по делам молодежи за выбор города в качестве места проведения всероссийского семинара-совещания. Вопросы, которые будут здесь обсуждаться имеют ключевое значение для нашей общей работы по организации государственной молодежной политики», – подчеркнул замполпреда.

Отдельно была отмечена важность связи молодежной повестки со стратегическими задачами регионов, в том числе в промышленной сфере. В этом году при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Прикамье впервые состоялся форум для трудящейся молодежи «МолоТ».

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров обозначил приоритеты государственной молодежной политики, подчеркнув важность развития добровольчества, повышения эффективности кадровой работы и укрепления механизмов взаимодействия государства и молодежи.

Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк. Участники обсудили современные вызовы в сфере подготовки кадров, обменялись успешными практиками регионального уровня и наметили ключевые направления для дальнейшего развития молодежной политики в России, подчеркивая важность сотрудничества всех уровней власти и общественных организаций для успешного решения стоящих задач.

«Важно регулярно выделять время на оценку результатов, обсуждение накопленного опыта и формирование новых подходов. В Самарской области реализуется множество молодежных инициатив, у нас много планов на следующий год, в том числе по интеграции наших лучших проектов в федеральную повестку. Буквально на днях состоялась встреча Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с Председателем Правления Движения Первых, Героем России Артуром Орловым на которой был дан новый импульс развитию молодежной политики на территории нашего региона», - отметила Кристина Гнатюк.

В рамках всероссийского семинара-совещания также прошло заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Молодежь и дети», что подчеркнуло значимость обсуждаемых тем на самом высоком уровне государственной власти.

Всероссийский семинар-совещание продлится до 15 ноября, сообщает пресс-служба ПФО.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
161
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
149
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
227
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
230
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
265
