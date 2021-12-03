Опыт миротворцев в Карабахе будет осваивать общевойсковая армия в Поволжье

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Опыт, полученный миротворческой бригадой 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа за год в Нагорном Карабахе, будут осваивать все воинские части и соединения армии в новом учебном году, который стартовал 1 декабря. Об этом сообщил командующий армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

"Наша миротворческая бригада, которая была в ноябре 2020 года оперативно переброшена в Нагорный Карабах, получила за год колоссальный опыт. Это не только борьба с беспилотниками, но и практика применения абсолютно новых средств разведки, в том числе радиоэлектронной; беспрецедентный опыт оперативной переброски крупных сил и средств на большие расстояния с применением военно-транспортной авиации. И не только. Мы уже внедрили этот передовой опыт в боевую подготовку и в этом учебном году военнослужащие всех воинских частей и соединений армии будут его изучать", - сказал Андрей Колотовкин.

2-я гвардейская общевойсковая армия - крупнейшее воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения, передает пресс-служба ЦВО.

Фото: пресс-служба ЦВО