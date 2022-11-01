Опрос: большинство россиян не имеют накоплений

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Больше половины россиян (51%) в данный момент не имеют накоплений, чаще других откладывают граждане старше 60 лет, среди них 53% имеют сбережения, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, в настоящий момент сбережения есть у 44% россиян, 51% накоплений не имеют, 5% затруднились с ответом.

Больше других (53%) деньги откладывают люди старше 60 лет, среди молодёжи от 18 до 24 лет откладывают 47%, от 25 до 34 лет - 39%, от 35 до 44 лет накопления имеют 38%, и от 45 до 59 лет - 40%.

Чаще сбережения имеют мужчины, среди них откладывают 50%, среди женщин - 38%.

На всякий случай откладывают деньги 31% граждан, 19% - на ремонт квартиры, 17% - на отдых и лечение, на старость копят 16%, 10% - на покупку недвижимости, 9% хотят получать доход в виде процента, ещё 8% копят на дорогие вещи, которые не могут приобрети сразу, 7% - на образование себе или близким, 6% хотят купить автомобиль.

Также 30% тех, кто не имеет возможности, но хотел бы откладывать, делал бы это для покупки недвижимости, 29% хотели бы копить на отдых, 20% - на ремонт, 19% - на старость, 18% хотели бы приобрести авто, 17% хотели бы получать процент, 16% откладывали бы про запас, 14% - на образование, по 10% на покупку дорогих вещей и открытие бизнеса.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов назвал три причины увеличения граждан со сбережениями за последние десять-двенадцать лет.

"Первая – рост финансовой грамотности: целенаправленная политика государства по распространению экономических знаний среди разных аудиторий, очевидно, дает свои первые плоды. Вторая – рост доходов граждан: за 2010-е годы реальные располагаемые доходы россиян в целом выросли, несмотря на несколько кризисных лет и резкое снижение курса рубля в 2014 году. Третья причина – развитие финансовых институтов: предложение для населения стало более разнообразным, понятным и доступным, прежде всего, благодаря цифровизации финансовых услуг", - сказал Львов, слова которого опубликовали в Telegram-канале ВЦИОМ.

Однако он отмечает дезориентацию граждан в вопросе последующих вложений и трат.

"Доля тех, кто слабо представляет себе, для чего ему нужны накопления, а речь идет о той трети населения, которая копит "на всякий случай, про запас" - кажется высоковатой", - отмечает Львов.

По его словам, это не очень хороший сигнал для экономики, но, возможно, это реакция на временную неопределенность, и позже ситуация придет в норму.

Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 11 августа 2022 года среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник".

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