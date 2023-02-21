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Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области

21 февраля 2023 13:15
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Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области

ГБУ СО «Цифровой регион» (подведомственное учреждение департамента информационных технологий и связи Самарской области) подвело итоги викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области. Она проходила в сообществе «Карта жителя Самарской области» в социальной сети ВКонтакте с 7 по 19 февраля. Всего было опубликовано 13 вопросов, так или иначе касающиеся Карты жителя. Например, какие сведения не содержатся на оборотной стороне Карты, какие документы необходимы для оформления Карты или в каком банке была выпущена первая Карта жителя.

Участие в викторине приняло более 1000 жителей Самарской области, в том числе 65,5% – из Самары, 12,2 – из Тольятти, 3,5% – из Чапаевска, 2,8% – из Новокуйбышевска.

Победители определялись по итогам каждого вопроса. Всего призы от партнеров Карты жителя Самарской области получит 51 человек. В числе подарков: сертификат на 10 000 рублей на круизы от 6 дней на теплоходах «Ф.И. Панферов», «Федор Достоевский», «Валерий Чкалов», сертификат на 3000 рублей на оплату обучения в автошколе, пригласительные билеты на двоих от Самарского академического театра оперы и балета, пригласительные билеты на концерт джаз-оркестра «Всё это JAZZ» в Тольяттинскую филармонию и многие другие.

Победители викторины определялись с помощью приложения «Рандомайзер». По итогам розыгрыша 38 призов достались жителям Самары, четыре будут отправлены в Тольятти, два – в Чапаевск, по одному – в Новокуйбышевск и Сызрань. Еще пять призов найдут своих обладателей после того как победители выйдут на связь с организаторами викторины и назовут своё место жительства. В числе победителей – 41 женщина и 10 мужчин.

«Это уже не первая викторина от Карты жителя. В прошлом году мы проводили розыгрыш призов ко Дню города Самары и ко Дню независимости России. Подобные акции мы будем проводить и дальше. Так что те, кто еще не принимал участие в розыгрыше, но очень хочет, сможет это сделать в 2023 году. Благодаря сообществу Карты жителя в ВКонтакте и официальному сайту проекта можно узнавать не только обо всех проводимых акциях и скидках от партнеров, но и получать ответы на самые актуальные вопросы от держателей карты жителя и тех, кто еще только планирует ее оформить», – отметил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Напомним, Карта жителя Самарской области способна заменить собой банковскую (позволяет проводить банковские операции), транспортную карты (оплата проезда в общественном транспорте), полис ОМС, стать копилкой для бонусов и кешбэка (возврат части от потраченной суммы) и позволяет получать скидки от партнеров проекта, а также участвовать в их программах лояльности. Карту жителя можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru. Там же можно узнавать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. С конца прошлого года с помощью Карты жителя стало возможно открывать двери, оборудованные «умным» домофоном, а один из федеральных сотовых операторов даже предложил держателям Карты жителя специальный тариф для телефона.

На сегодняшний день у проекта «Карта жителя Самарской области» уже около 200 партнёров. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия.

Также у Карты жителя есть мобильное приложение (скачать его можно в Appstore, Rumarket, Nashstore, Rustore), с помощью которого можно, например, записаться на прием в различные государственные и муниципальные органы власти.

Оформить Карту жителя просто: можно обратиться к партнерам проекта – в банки ВТБ и «Солидарность» либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru или в мобильном приложении. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Результаты викторины можно узнать здесь, а также в телеграм-канале @цифра63.

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