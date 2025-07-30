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Определены победители конкурсного отбора по новой программе поддержки многодетных семей и участников СВО

30 июля 2025 13:44
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Определены победители конкурсного отбора по новой программе поддержки многодетных семей и участников СВО

В Самарской области подведены итоги первого конкурсного отбора в рамках новой программы поддержки многодетных семей и участников специальной военной операции. Она была запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и призвана помочь семьям, получившим землю под индивидуальное жилищное строительство, но годами ждавшим появления дорог и коммуникаций.

На участие в конкурсе поступило 35 заявок от 11 муниципалитетов. По результатам рассмотрения определены первые четыре территории, которые получат субсидии из областного бюджета на строительство подъездных дорог, систем водоснабжения и водоотведения:
• Ставропольский район;
• Красноярский район;
• Волжский район;
• Нефтегорский район.

Муниципалитеты, признанные победителями, представили наиболее проработанные проекты с конкретными участками и актуальной документацией. Теперь у десятков семей в этих районах появится реальная возможность начать строительство собственного дома с полноценными условиями для жизни.

Министр строительства Самарской области Александр Фомин отметил, что программа стала ответом на накопленный за годы запрос от людей, которые хотели бы строиться, но были ограничены отсутствием инфраструктуры. «Для многодетных семей и участников СВО возможность построить собственный дом – это важный шаг к устойчивому и комфортному будущему. Мы понимаем, насколько непросто сделать этот шаг без базовой инфраструктуры. Сегодня регион делает конкретные действия, чтобы поддержать тех, кто выбрал жизнь на своей земле. Это только начало работы, которую будем продолжать вместе с муниципалитетами и жителями», – рассказал министр.

С полным перечнем объектов и текстом приказа о распределении субсидий можно ознакомиться на официальном сайте Министерства строительства Самарской области (minstroy.samregion.ru/2025/07/28...). Подключение к электрическим и газовым сетям, как и прежде, осуществляется по заявкам собственников через ресурсоснабжающие организации.
Реализация программы будет продолжена. Те муниципалитеты, которые не попали в первый список, смогут участвовать в следующих отборах.

фото: Министерство строительства Самарской области.

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