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Определена дата очного этапа форума «Сильные идеи для нового времени»

29 июня 2022 17:28
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Очная часть форума пройдет 19 июля в Москве в Центре международной торговли.

Очная часть второго форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс», пройдет 19 июля в Москве в Центре международной торговли.

«Мы собираем идеи со всей страны, чтобы найти и поддержать самые сильные из них. Сегодня как никогда востребованы предложения, направленные на формирование технологического суверенитета, повышение качества жизни, подготовку востребованных кадров; дающие новый импульс развитию регионов и межрегиональной кооперации. Вместе с экспертами отберем 100 лучших идей, а на самом форуме 19 июля обсудим, что необходимо для их реализации и системных изменений по ключевым направлениям социально-экономического развития в целом», – сказал председатель организационного комитета форума – помощник Президента России Максим Орешкин.

Заявочная кампания на форум завершилась 20 мая. Идеи принимались на крауд-платформе ideas.roscongress.org. Главная цель форума – дать каждому человеку шанс предложить идею для развития России, получить профессиональную оценку инициативы и поддержку в реализации через партнерскую сеть АСИ и Фонда Росконгресс — федеральные и регионарные власти, институты развития, коммерческие партнеры, НКО.

Число участников крауд-платформы превысило 311 тысяч человек из всех регионов России, подано 19,5 тысяч идей. Среди регионов-лидеров по числу идей – Москва, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Ленинградская, Саратовская, Оренбургская, Томская и Липецкая области.

Идеи принимались по семи направлениям: кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов, предпринимательство, а также «Открытый разговор» (предложения по развитию страны, которые не укладываются в указанные темы). Трек с самым большим числом идей – «Национальная социальная инициатива».

На уровне Самарской области по всем семи трекам отобрано 27 проектов, которые получат поддержку региональных властей.

Широкое экспертное сообщество Агентства занимается оценкой всех поданных инициатив, уже отобран топ-1000 идей, из них 50 – проекты, поданные авторами из нашего региона. В федеральный пул экспертов, оценивающих проекты, вошли более 20 представителей от Самарской области. В ближайшее время бюро экспертного совета АСИ во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым отберут топ-100 идей.

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