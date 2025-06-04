Определен организатор фестиваля авторской песни на Мастрюковских озерах

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Министерство культуры Самарской области подвело итоги конкурсного отбора организатора Всероссийского Фестиваля авторской бардовской песни на Мастрюковских озерах. По решению конкурсной комиссии, право на проведение мероприятия в 2025 году получил Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

На протяжении многих лет Союз Молодежи входил в оргкомитет Грушинского фестиваля, курировал деятельность пресс-центра и информационного центра, помогал в организации площадок с различными активностями.

Фестиваль пройдет 4-6 июля 2025 года у Мастрюковских озер. Здесь вновь соберутся барды и любители авторской песни из разных уголков страны, чтобы поделиться своими произведениями, обменяться опытом и просто насладиться атмосферой дружбы и единства.

Гости фестиваля смогут не только услышать выступления известных исполнителей, но и открыть для себя новые таланты, представившие свои песни. Будут работать площадки – «Главная сцена», «Победа», «Детско-молодежная сцена», «Конкурсная», «Чайхана» и другие.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Самарской области.

Фото: freepik.com