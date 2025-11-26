Я нашел ошибку
Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Операторы начали информировать россиян в SMS о способах восстановить интернет

26 ноября 2025 10:25
168
Операторы начали информировать россиян в SMS о способах восстановить интернет

Мобильные операторы начали информировать россиян в SMS о способах восстановить интернет после пересечения границы. Об этом 26 ноября сообщило агентство «РИА Новости».

Отмечается, что операторы направляют своим абонентам ссылку для восстановления доступа в SMS, которая при нажатии приведет на сайт оператора. Для восстановления доступа в интернет в первую очередь необходимо отключить VPN и Wi-Fi, а затем перейти по данной ссылке.

Кроме того, операторы просят абонентов пройти проверку, в частности, собрать пазл на экране или ввести код из SMS. Без прохождения проверки ограничения на интернет снимут автоматически только через 24 часа. До прохождения проверки россиянам также порекомендовали проверить Wi-Fi, сеть оператора связи и не находится ли SIM-карта в сети другого оператора.

По словам операторов, они предупреждают своих абонентов о возвращении мобильного интернета и SMS в течение пяти минут после успешной проверки, об этом уведомит оператор, пишут "Известия".

