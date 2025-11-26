168

Мобильные операторы начали информировать россиян в SMS о способах восстановить интернет после пересечения границы. Об этом 26 ноября сообщило агентство «РИА Новости».

Отмечается, что операторы направляют своим абонентам ссылку для восстановления доступа в SMS, которая при нажатии приведет на сайт оператора. Для восстановления доступа в интернет в первую очередь необходимо отключить VPN и Wi-Fi, а затем перейти по данной ссылке.

Кроме того, операторы просят абонентов пройти проверку, в частности, собрать пазл на экране или ввести код из SMS. Без прохождения проверки ограничения на интернет снимут автоматически только через 24 часа. До прохождения проверки россиянам также порекомендовали проверить Wi-Fi, сеть оператора связи и не находится ли SIM-карта в сети другого оператора.

По словам операторов, они предупреждают своих абонентов о возвращении мобильного интернета и SMS в течение пяти минут после успешной проверки, об этом уведомит оператор, пишут "Известия".