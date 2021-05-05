Онлайн-шествие самарского «Бессмертного полка» будет транслироваться в прямых эфирах и на медиаплощадках

Я нашел ошибку
Главные новости:
Российский "Спутник V" также попал в шорт-лист.
Препарат американской компании Moderna признали лучшей в мире вакциной от COVID-19
В Самаре заболели 19 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Проект посвящен творчеству легендарного живописца, уроженца Самарской губернии, Григория Журавлева (1860-1916).
В Санкт-Петербурге откроется выставка «Вопреки невозможному» легендарного живописца Григория Журавлева
Волонтеры Победы вместе с воспитанниками военно-патриотических клубов и юными корреспондентами областного пресс-центра «ЮНКОР».
«Сад памяти»: в самарском парке Победы высадили 27 берёз   
Самарская область присоединилась к всероссийскому марафону чтения стихов о военном времени в память о подвиге советских солдат и героях Великой Отечественной войны.
«Единая Россия» приглашает жителей региона принять участие в поэтическом флэшмобе о военном времени
Особое внимание Дмитрий Азаров уделил вопросу трудоустройства в районе. 
Дмитрий Азаров и Михаил Белоусов обсудили меры поддержки для красноярских предпринимателей 
Прошедшие вакцинацию от коронавируса в двух стационарных прививочных пунктах Самары, получат пригласительный билет на матч "Крылья Советов" – "Краснодар-2".
6 мая жители региона смогут получить в подарок билеты на последний домашний матч "Крыльев Советов"
Прием заявок продлится до 17 мая.
В регионе начался прием заявок на конкурс соцпроектов по развитию добровольчества
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
-0.4
EUR 89.77
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Онлайн-шествие самарского «Бессмертного полка» будет транслироваться в прямых эфирах и на медиаплощадках

5 мая 2021 17:12
230
Приём анкет на участие в беспрецедентной акции памяти «Бессмертный полк онлайн» продолжается.

Общественная патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдёт в Самарском регионе в онлайн-формате 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени. Впервые акция вышла в интернет-пространство в прошлом году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и превзошла все ожидания организаторов по включенности граждан в проект. Более 3 млн заявок поступило на участие, в связи с чем трансляция продолжалась 20 дней. В этом году организаторы приняли решение провести отдельные трансляции в каждом регионе страны, чтобы шествие прошло в один день. 

«Каждый субъект Российской Федерации получит свой поток трансляции. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своём строю всех земляков, начиная с 15:00 по местному времени», – пояснила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Существенно расширено и медиапространство трансляции акции «Бессмертный полк онлайн» 2021 года. По замыслу организаторов, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах и т.д. Жители Самарского региона смогут увидеть единый строй своих героев в эфире телеканалов «Самара 24», «Губерния», «Самара – ГИС», «Тольятти 24», а также в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция пройдёт и на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы г.Самары. На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте https://2021.polkrf.ru/, на площадке «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО.

Приём анкет на участие в беспрецедентной акции памяти «Бессмертный полк онлайн» продолжается. На 5 мая более 10 тысяч жителей Самарской области уже подали заявки на участие. Об этом региональному ЦУР сообщили организаторы акции.

Анкеты принимаются вплоть до 9 мая любым удобным для пользователя способом: на сайте проекта, через социальные сети «ВК» и «Одноклассники» или на ресурсе «Банк памяти». Но только авторы заявок, поданных до 20:00 часов 7 мая, получат уведомление, в котором будет указано точное время трансляции с их близкими. Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку на участие в шествии.

 Традиционное шествие «Бессмертный полк России» состоится 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.

 

Теги: «Бессмертный полк» Онлайн-шествие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Идея «Бессмертного полка онлайн» близка жителям Самарской области
03 мая 2021, 13:21
Идея «Бессмертного полка онлайн» близка жителям Самарской области
Одно из нововведений 2021 года – это возможность в одной заявке подать несколько анкет, и тогда все ветераны заявки пройдут 9 мая рядом плечом к плечу.  Политика
558
Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать.
23 апреля 2021, 19:10
Заявки, поданные на онлайн-шествие «Бессмертный полк», пройдут предварительную модерацию
Злоумышленники, которые хотят дискредитировать память героев, не смогут это сделать. Общество
742
В центре внимания
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
5 мая 2021  13:26
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
327
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
5 мая 2021  13:04
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
Благоустройство
226
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
5 мая 2021  12:39
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
Происшествия
428
А также ход реализации нацпроектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.
4 мая 2021  21:18
На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе
Общество
484
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
4 мая 2021  13:51
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
462
Весь список