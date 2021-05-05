Онлайн-шествие самарского «Бессмертного полка» будет транслироваться в прямых эфирах и на медиаплощадках

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Общественная патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдёт в Самарском регионе в онлайн-формате 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени. Впервые акция вышла в интернет-пространство в прошлом году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и превзошла все ожидания организаторов по включенности граждан в проект. Более 3 млн заявок поступило на участие, в связи с чем трансляция продолжалась 20 дней. В этом году организаторы приняли решение провести отдельные трансляции в каждом регионе страны, чтобы шествие прошло в один день.

«Каждый субъект Российской Федерации получит свой поток трансляции. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своём строю всех земляков, начиная с 15:00 по местному времени», – пояснила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Существенно расширено и медиапространство трансляции акции «Бессмертный полк онлайн» 2021 года. По замыслу организаторов, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах и т.д. Жители Самарского региона смогут увидеть единый строй своих героев в эфире телеканалов «Самара 24», «Губерния», «Самара – ГИС», «Тольятти 24», а также в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция пройдёт и на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы г.Самары. На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте https://2021.polkrf.ru/, на площадке «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО.

Приём анкет на участие в беспрецедентной акции памяти «Бессмертный полк онлайн» продолжается. На 5 мая более 10 тысяч жителей Самарской области уже подали заявки на участие. Об этом региональному ЦУР сообщили организаторы акции.

Анкеты принимаются вплоть до 9 мая любым удобным для пользователя способом: на сайте проекта, через социальные сети «ВК» и «Одноклассники» или на ресурсе «Банк памяти». Но только авторы заявок, поданных до 20:00 часов 7 мая, получат уведомление, в котором будет указано точное время трансляции с их близкими. Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку на участие в шествии.

Традиционное шествие «Бессмертный полк России» состоится 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.