«Они не пройдут!» – знаменитый лозунг станет девизом Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» в Самарской области

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С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области пройдёт Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». Организатором мероприятия выступила Автономная некоммерческая организация «ШОТЛАНДСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» КАЛЕДОНСКИЙ КЛУБ».

О фестивале на расширенном заседании областного оргкомитета «Победа» рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Отдельно отмечу международный антифашистский фестиваль, который пройдёт в Самарской области с 1 по 6 мая. На этот антифашистский фестиваль, называется он «Гитары в строю», приедут музыканты, артисты из разных стран мира – из стран Америки (Никарагуа), из стран Европы: Великобритании, Испании, Италии, Словении и других. Те люди, которые понимают, какому злу сегодня противостоит наш народ, как мы боремся вновь, следуя заветам наших дедов, прадедов, с фашизмом. Приедут сюда артисты поддержать наш российский народ в борьбе с этим мировым злом».

Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» символично состоится в преддверии Дня Победы. Через музыку, искусство, свободный диалог он призван пробудить фундаментальные чувства любого человека – веру в справедливость и торжество правды. Выражая общие взгляды, надежды и чаяния миллионов людей, музыка способна сплачивать их в неодолимую силу – силу добра. Такой общечеловеческий культурный код поднимает людей на борьбу с несправедливостью, с фашизмом. Идея фестиваля «Гитары в строю!» заключается в необходимости международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма, который в современной действительности приобрёл новые формы и масштабы, угрожающие человечеству.

На фоне отмены в странах Запада всего русского, в том числе и русской культуры, организаторы фестиваля сознательно сделали акцент на международном объединении музыкантов, своё участие подтвердили яркие представители различных национальных культур. Специальным гостем фестиваля станет американский актёр, продюсер, режиссёр, мастер боевых искусств и настоящая легенда киноиндустрии Стивен Сигал. Многие знают, что Стивен ещё и музыкант, пронесший любовь к стилю «дельта-блюз» через всю свою жизнь. Сейчас он спецпредставитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по гуманитарным связям c США и Японией и настоящий русский. Известен также своими твёрдыми политическими взглядами и активной гражданской позицией. В Самаре 6 мая Стивен Сигал выйдет на главную сцену антифашистского фестиваля «Гитары в строю» на площади Куйбышева, чтобы порадовать своим выступлением, куда войдут мировые хиты блюза и его авторские композиции.

Самарская область не случайно выбрана для проведения фестиваля. Наш регион – многонациональный глубинный российский культурный центр, имеющий мощный индустриальный фундамент. Не случайно выбрана и дата начала фестивальной программы – 1 Мая. День весны и труда для нашего региона – особая дата. В годы Великой Отечественной войны Самарская область стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев – запасной столицей страны. За вклад в Великую Победу сразу двум областным городам – Самаре и Сызрани – указом Президента Российской Федерации Владимира Путина присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».

Стартует фестивальная программа 1 мая в 11:00 выступлением артистов на митинге-концерте «Мир, труд, май!» на площади Куйбышева и автомотопробегом с посещением Обелиска Славы в п.Курумоч и арт-объекта в п.Новосемейкино Красноярского района, символизирующим поддержку жителями Самарской области воинов, защищающих Отечество в ходе специальной военной операции на Украине. В автомотопробеге примут участие ярчайшие представители российской и мировой мотокультуры – члены легендарного международного мотоклуба «Ночные волки».

Одним из центров активности фестиваля станут скверы площади Куйбышева города Самары, где в первый и последний день работы фестиваля разместятся интерактивные площадки Фестивального городка. Тематические выставки и арт-инсталляции, виртуальные музеи, многочисленные мастер-классы, просветительские лектории, игровые площадки, творческие зоны, площадки волонтёрских и благотворительных организаций и много других интересных активностей ждут жителей и гостей губернии 1 и 6 мая с 12:00 до 20:00 на территории Фестивального городка.

В течение дня 1 мая программа международного проекта «Гитары в строю!» будет представлена открытыми показами тематических фильмов в Самаре и муниципалитетах области, симфоническим концертом с участием дирижёра Крейга Робертса и зарубежных солистов в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Финальным мероприятием 1 мая станет концерт на пл. Куйбышева с участием артистов Самарской области, российских и зарубежных музыкантов – группы «Зверобой», группы «Декабрь», народного ансамбля России «Гренада», Джими МакРэя (Великобритания), группы LiberАrte (Никарагуа), Франсуа Модеме (Франция). Начало концерта в 16:00.

Важной частью проекта «Гитары в строю!» станут просветительские мероприятия – дискуссии, лектории, круглые столы в разнообразных форматах с представителями международного сообщества участников фестиваля, других регионов России. На этих дискуссионных площадках наши современники смогут обсудить международную обстановку, свободно высказать свою точку зрения.

В разные дни в дискуссиях и круглых столах примут участие: директор АНО Шотландский Культурный Центр (Москва), руководитель проекта международного фестиваля «Гитары в строю» Виталий Миронов (Россия); писатель Майкл Чёрч (Великобритания); обществовед, публицист, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман (Финляндия); посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес Мехия; кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, художественный руководитель ансамбля «Гренада» Татьяна Владимирская (Россия); ведущий научный сотрудник Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина Александр Богдашкин (Россия); журналист Гедрюс Грабаускас (Литва); певец, пианист и композитор Сашо Гачник (Словения); исполнитель классических оперных арий, участник СВО Франсуа Модеме (Франция); британский дирижер Крейг Робертс (Великобритания); музыкант, артист и общественный деятель Джими МакРэй (Великобритания); участники группы LiberArte (Никарагуа).

АНО «Гармония» в рамках Фестиваля проведёт курс открытых лекций для молодёжи о вкладе России в глобальное дело борьбы с фашизмом, а на площадках Фестивального городка проведёт деловую игру «Ассамблея народов мира», в процессе которой участники в роли дипломатов отдельных государств обсудят национальные усилия своих стран по борьбе с проявлениями фашизма и нацизма.

Важнейшим мероприятием фестиваля станет встреча на площадке ГТРК «Самара». 6 мая в ходе экспертной дискуссии на тему «Всемирное значение Победы над фашизмом» гости из разных стран обсудят актуальные вопросы культуры, истории и мирового развития, обозначат возможные пути противостояния неонацизму, проанализируют практику борьбы с информационными провокациями и т.д.

В течение шести дней участники фестиваля посетят с концертными программами Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулёвск, Новокуйбышевск, Чапаевск. Также в Самаре и муниципалитетах Самарской области пройдут «Ночь военно-исторических музеев» и открытые показы тематических фильмов о Великой Отечественной войне, о борьбе народа с фашизмом и нацизмом. Так, 2 мая в 18:00 на площади Куйбышева и в открытом кинотеатре «Филин» на набережной Самары (ул. Лесная, 31) пройдёт открытый показ кинофильма «Битва за Севастополь». 3 мая на площади Куйбышева выступит народный ансамбль России «Гренада» – один из опытнейших и известных в мире российских музыкальных коллективов, положивший в основу своего творчества идею сближения и дружбы между народами нашей страны и всего мира через музыку и, что особенно важно, через музыку, исполняемую на музыкальных инструментах этих народов – явление абсолютно уникальное в мировой музыкальной практике.

Финальным событием фестиваля станет масштабный гала-концерт – 6 мая в 16:00 на сцену площади Куйбышева областной столицы выйдут участники и гости фестиваля: Стивен Сигал, Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России «Гренада», заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов и другие.

Вход на все мероприятия фестиваля – бесплатный.

Фото: департамент информационной политики СО