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Ольга Гальцова в формате телефонной и видеосвязи проведет личный прием граждан

19 ноября 2021 15:49
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В Октябрьске и Тольятти.

Планом мероприятий Уполномоченного по правам человека в Самарской области предусмотрено проведение приемов граждан, проживающих на территории Самарской области, с использованием средств телефонной и видео связи. 

30 ноября 2021 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова совместно с сотрудниками аппарата в формате телефонной и видеосвязи проведет личный прием жителей городского округа Октябрьск.

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Октябрьск, ул. Ленина, д. 54 (здание Администрации г.о. Октябрьск). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также маску.

Предварительная запись осуществляется по 22 ноября включительно в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области по телефону: 8 (846) 337-29-03 по следующему графику: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00 пятница с 9.00 до 17.00 обед с 13.00 до 14.00. 

7 декабря 2021 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова совместно с сотрудниками аппарата в формате телефонной и видеосвязи проведет личный прием жителей городского округа Тольятти. 

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи с 10:00 до 15:00. 

Предварительная запись осуществляется по 2 декабря включительно в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области по телефону: 8 (846) 337-29-03 (понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00). 

Телефон для справок: 8 (846) 374-64-30 передает пресс-служба УПЧ СО. 

 

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