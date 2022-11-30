Ольга Гальцова провела рабочую встречу с начальником УФСИН СО Рамизом Алмазовым

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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Алмазовым.



В ходе рабочей встречи Ольгу Гальцову сопровождал консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Павел Адоевский.



Во время беседы обсуждались актуальные вопросы, касающиеся осужденных без изоляции от общества. Особый упор был сделан на их трудоустройство на самарских предприятиях.



Генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов подчеркнул, что сейчас в УФСИН функционируют три УФИЦ, один ИЦ, один УИЦ с лимитом наполнения 325 мест. Осужденные трудятся на Самарском заводе полимерных изделий.



В настоящее время решается вопрос о привлечении осужденных к работе на Куйбышевской железной дороге, заводе «Самарский стройфарфор» и других предприятиях, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО