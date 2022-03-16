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16 марта Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова провела прием граждан в региональной приемной Президента Российской Федерации. Жители региона обратились по вопросам получения социальных выплат, оформления больничных листов, качества жилищно-коммунальных услуг, благоустройства дворовых территорий, с жалобами на шумных соседей и на качество питьевой воды, а также за поддержкой в решении семейных сложившихся финансовых проблем.

Прием прошел по предварительной записи, чтобы требующие поддержки вопросы были заранее проработаны. Таким образом, в ряде ситуации удалось оперативно помочь людям, не дожидаясь личной встречи.

Сегодня в приемную Президента Российской Федерации были приглашены представители органов власти, ответственных за решение ситуаций по обращениям граждан - это представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, прокуратуры Самарской области, регионального Отделения Пенсионного Фонда России, городского Департамента образования, Государственной Жилищной Инспекции, районных администраций и других ведомств.

В ходе беседы с заявителями, по телефону, были найдены возможности оказания поддержки - например, многодетной маме. Старший сын по состоянию здоровья имеет право на дистанционное обучение, однако организовать процесс занятий с начала года не получалось. Скоординировали расписание с департаментом образования. На контроле и поступление в ближайший к дому детский сад младшего мальчика. Женщина также попросила помочь ей в заключении социального контракта, в малообеспеченной семье деньги необходимы для покупки ноутбука детям-школьникам. Встреча по вопросам оформления необходимых документов запланирована на ближайшую пятницу.

На улице Ново-Садовой, в Октябрьском районе, после ремонта автодороги была нарушена целостность пешеходной зоны. Жители жалуются на постоянную грязь вместо тротуара, с наступлением таяния добраться до подъезда пожилым людям, да и молодым семьям с детскими колясками, будет еще труднее. Сама заявитель передвигается на костылях, рискуя получить дополнительные травмы. Руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта совместно с заместителем главы Октябрьского района взяли ситуацию на контроль.

В ошибке с оформлением больничного листа по жалобе заявителя тоже удалось разобраться. Больничный продлевался трижды, но денежные средства вовремя не поступили. До конца недели перевод должен быть осуществлен.

Все обозначенные проблемы будут оставаться на контроле Уполномоченного по правам человека в Самарской области до их разрешения.