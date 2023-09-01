Ольга Гальцова поздравила первокурсников Юридического института Самарского университета с Днем знаний

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Уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова приняла участие в торжественном собрании с первокурсниками Юридического института Самарского университета и поздравила студентов, преподавателей, директора института Артура Безверхова с началом учебного года.

"Искренне рада за вас, дорогие первокурсники, за то, что так много интересного и сложного ожидает в учебе и в дальнейшем профессиональном пути. Какое бы вы не выбрали направление – вы так или иначе будете защищать права и свободы наших граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации", - сказала Ольга Гальцова.

Уполномоченный по правам человека рассказала, что тоже является юристом - выпуском Всесоюзного юридического института, также окончила Российский институт государственных регистраторов при Министерстве юстиции России, была назначена главным регистратором прав Самарской области и стояла у истоков создания системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Отстаивала права избирателей, будучи депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. И вот уже 9 лет Ольга Гальцова - Уполномоченный по правам человека, при этом всегда старается совершенствовать свои знания, чтобы суметь помочь каждому обратившемуся за поддержкой.

"Профессия юриста очень востребованная, поэтому успехов студентам и в добрый путь!" – пожелала Ольга Гальцова.

Фото: пресс-служба УПЧ СО