Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.
В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»
Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья.
Туристические проекты Самары отмечены наградами Международной премии «Russian Event Awards 2025»
Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»
Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы.
Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в САТОБ
Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.  
Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в День добровольца (волонтёра)
Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении.
Около 400 ребят проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания в Самаре  
В соревнованиях участвовали команды из семи регионов. Сборная Самарской области стала четвертой.
В Самаре прошел ЧР по хоккею спорта глухих
В гости к самарским школьникам и дошкольникам приедут бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров и футбольный блогер АртПо.
В Самаре пройдут фестивали «Урок футбола» и «Звездочки футбола»
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Около 400 ребят проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания в Самаре  

Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении.

Во всех подразделениях Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа успешно работают коррекционные группы кратковременного пребывания для детей с ментальными нарушениями. В настоящее время такие занятия посещают около 400 ребят, а общее число детей, находящихся на сопровождении специалистов центра, приближается к 900.
Занятия проходят в группах по 10-12 человек для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Особенность программы — её комплексный и кратковременный формат. За 1,5–2 часа с детьми успевают провести занятия психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог и другие профильные специалисты. Это позволяет оказывать интенсивную помощь, не перегружая ребёнка.
«Главная цель — оказание комплексной психолого-педагогической помощи семьям. Для детей с расстройствами аутистического спектра особенно важна адаптация к жизни в обществе. Через игру они получают навыки общения, учатся правилам поведения», — поясняет директор КЦСОН Самарского округа Александр Постников. Курс реабилитации рассчитан на три месяца, и все занятия для детей полностью бесплатны.
Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении. Семилетняя Кира, которую мама Анастасия Ильина приводит на занятия с мая, демонстрирует значительный прогресс. «Особенным детям необходимо учиться находиться среди людей. Занятия в группе помогают сформировать эти навыки в душевной атмосфере», — делится Анастасия. Благодаря курсу девочка стала спокойнее переносить поездки в транспорте, начала говорить фразами, и её словарный запас заметно вырос. Теперь они с мамой активно посещают культурные мероприятия и детские праздники.
Ключ к успеху — индивидуальный подход и искренняя вовлечённость педагогов. «Дети видят наше отношение и готовы вступать во взаимодействие. Зависит от нас, готовы ли мы принимать их с их особенностями», — говорит педагог-психолог Мария Бакулина.
Используя разнообразные дидактические пособия — визуальные, тактильные, музыкальные — специалисты помогают каждому ребёнку сделать шаг вперёд в развитии и социализации, даря ему и его семье уверенность в завтрашнем дне.
Условия для реабилитации детей с ментальными нарушениями создаются в рамках госпрограммы «Доступная среда в Самарской области». Создание комфортных условий для людей с особыми потребностями стало одной из главных задач социальной политики региона.

 

Фото:  Волжская коммуна

Теги: Самара

Весь список