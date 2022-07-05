Около 40% самарцев хотели бы стать самозанятыми

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Исследование проводили среди 1990 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Опрос Зарплаты показал, что 39% самарцев хотели бы стать самозанятыми. Из них более трети (32%) планируют осуществить задуманное в течение ближайшего года, 26% – в течение двух-трех ближайших лет, 3% – оформляются сейчас, а 39% пока еще не думали об этом.

На вопрос, как вы относитесь к инициативе работодателей перевода или оформления сотрудников в самозанятые, 38% респондентов выбрали ответ «скорее положительно», 34% – относятся нейтрально, а 28% – скорее отрицательно.

Возможность быть самозанятым привлекает сотрудников по ряду основных причин:

работа на себя, независимость от начальства и свобода действий – 32%,

более гибкий, удобный или свободный график работы – 21%,

более высокий постоянный или дополнительный доход – 17%,

возможность работать на дому, удаленно и нет необходимости ехать в офис – 17%,

больше свободного времени – 6%,

более творческая работа и возможность самореализации – 3%.

По мнению 47% ответивших, самозанятые работают в среднем эффективнее и успевают больше сделать за день, чем работники с постоянной работой. Не согласны с этим утверждением и думают, что такие работники менее эффективные 10%, а 37% считают, что и те, и другие сотрудники работают с одинаковой эффективностью.

Практически половина респондентов (47% ) уверены, что самозанятые зарабатывают больше тех, кто имеет постоянное место работы. По мнению 21% зарплаты ничем не отличаются, а 18% опрошенных думают, что самозанятые зарабатывают меньше.