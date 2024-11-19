Около 2500 обращений жителей обработано через систему «Инцидент-Менеджмент» в ноябре

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Муниципальный центр управления Самары помогает в решении вопросов жителей через социальные сети при помощи системы «Инцидент-Менеджмент». В течение первых двух недель ноября в адрес администрации города обратилось 2850 горожан, из них уже обработано около 2500. Чаще всего самарцев интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства и уборки дворов.

Так, спортивная площадка на Ленинградском спуске и сквер по улице Чернореченской оказались засыпанной листьями. Жители обратились с просьбой убрать территорию для комфортного отдыха и занятий спортом. Сотрудники Муниципального центра управления Самары совместно с профильным департаментом обеспечили организацию уборки общественных пространств.

«Понадобилось время, чтобы новое общественное пространство на улице Чернореченской принять на обслуживание. В настоящее время этот процесс завершен и в дальнейшем предприятие обеспечит контроль за чистотой и порядком на этой локации на регулярной основе», - прокомментировал директор МП «Спецремстройзеленхоз» Петр Кудряшов.

МЦУ находится в прямом взаимодействии с Центром управления регионом Самарской области. В МЦУ работают все администрации внутригородских районов и профильные департаменты, муниципальные предприятия и подведомственные учреждения.

Фото: Администрация Самары