Огнеборцы Тольятти отработали ликвидацию пожара в гаражном кооперативе

Пожарно-тактическое учение (ПТУ) прошло в ГПК №44 «Универсал».
Пожарные 31 пожарно-спасательного отряда совместно с администрацией гаражного кооператива и городскими экстренными службами отработали взаимодействие при тушении условного возгорания.
По легенде, в ходе проведения ремонтных работ в гаражном боксе произошло возгорание легкового автомобиля на 1 этаже ГПК, существовала угроза распространения огня.
На учении огнеборцы отработали действия по ликвидации условного пожара, эвакуации людей из здания и оказанию первой помощи пострадавшим.
Пожарные оперативно эвакуировали людей и ликвидировали возгорание.
ПТУ проводилось в целях определения степени подготовки, знаний и умений личного состава, необходимых при тушении пожаров и спасении людей на объектах с массовым пребыванием людей и высокой пожарной нагрузкой.
Фото: ГУ МЧС СО