Огнеборцы Тольятти отработали ликвидацию пожара в гаражном кооперативе

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Пожарно-тактическое учение (ПТУ) прошло в ГПК №44 «Универсал».

Пожарные 31 пожарно-спасательного отряда совместно с администрацией гаражного кооператива и городскими экстренными службами отработали взаимодействие при тушении условного возгорания.

По легенде, в ходе проведения ремонтных работ в гаражном боксе произошло возгорание легкового автомобиля на 1 этаже ГПК, существовала угроза распространения огня.

На учении огнеборцы отработали действия по ликвидации условного пожара, эвакуации людей из здания и оказанию первой помощи пострадавшим.

Пожарные оперативно эвакуировали людей и ликвидировали возгорание.

ПТУ проводилось в целях определения степени подготовки, знаний и умений личного состава, необходимых при тушении пожаров и спасении людей на объектах с массовым пребыванием людей и высокой пожарной нагрузкой.

Фото: ГУ МЧС СО