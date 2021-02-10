Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ

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Жители Самарской области теперь могут подать документы через МФЦ, чтобы оформить недвижимость, расположенную в любом регионе России

Зарегистрировать право на объект недвижимости, расположенный в другом регионе России, жители и юридические лица Самарской области теперь могут через МФЦ. Это значит, что оформить, например, квартиру, расположенную в Москве, Оренбурге или Сочи можно, не выезжая за пределы региона, обратившись в ближайший многофункциональный центр.

Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется экстерриториальным. Ранее в Самарской области подать документы по экстерриториальному принципу можно было только в подведомственной Росреестру организации – филиале кадастровой палаты.

- Росреестр принял решение, что в 2021 году услугу по экстерриториальному приему документов начнут оказывать и МФЦ. Это стало возможным благодаря внедрению федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости на всей территории Российской Федерации с использованием единого программного комплекса. Для заявителей подача заявлений в Росреестр через МФЦ очень удобна, потому что многофункциональных центров много, и можно прийти в тот, который рядом с домом или с работой, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Управление Росреестра совместно с ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» проверили технические и кадровые возможности МФЦ.

- В Самарской области принимать документы на осуществление учетно-регистрационных действий по экстерриториальному принципу будут в 56 офисах МФЦ и во всех муниципальных образованиях Самарской области. Уверен, что право обратиться за такой услугой должно быть у всех жителей, вне зависимости от того, живут ли они в Самаре, Тольятти, Сызрани или в небольших городах, поселках. Технически мы к этому готовы, кадровые и организационные возможности также позволяют это реализовать, – прокомментировал директор ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр» Павел Синев.

В Управлении Росреестра отметили, что жители и организации Самарской области – активные пользователи экстерриториальных услуг Росреестра. Кроме того, заявители Самарской области часто покупают недвижимость в Москве. На первом месте по приобретению недвижимости столицы – заявители Московской области, на втором - Пензенской области, на третьем – Самарской области.