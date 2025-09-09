Я нашел ошибку
Главные новости:
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями. 
В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ
Молодой человек пояснил следователю, что противоправной подработкой решил заняться, чтоб погасить долг за электросамокат.
Студент самарского колледжа, подозревается в сбыте синтетического наркотика
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков

9 сентября 2025 13:59
123
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
 

По состоянию на утро 9 сентября за лентой губернатора Самарской области в MAX следят более 11 300 человек, пишет Сова.

На официальные страницы глав субъектов в национальном мессенджере подписано около 350 000 пользователей, а среднее число подписчиков - 4182 человека, пишут "Ведомости". Канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева вошел в топ-5.

Также в лидерах - мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Белгородской, Саратовской, Брянской областей - Вячеслав Гладков, Роман Бусаргин, Александр Богомаз.

А 8 сентября в национальном мессенджере появился официальный канал Президента РФ.

Напомним, MAX (6+) - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Здесь доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в мобильной, десктопной и веб-версиях.

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями. 
09 сентября 2025, 14:31
В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ
Делегация ознакомилась с Самарой, ее культурно-историческими объектами, туристическими возможностями.  Политика
6
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
08 сентября 2025, 13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
Неисполнение влечет наложение административного штрафа. Общество
461
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
08 сентября 2025, 12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
Глава региона назвал несколько ведомств, которые затронут основные изменения. Политика
350
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
120
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
131
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
233
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
476
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
461
Весь список