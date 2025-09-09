Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков

123

По состоянию на утро 9 сентября за лентой губернатора Самарской области в MAX следят более 11 300 человек, пишет Сова.

На официальные страницы глав субъектов в национальном мессенджере подписано около 350 000 пользователей, а среднее число подписчиков - 4182 человека, пишут "Ведомости". Канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева вошел в топ-5.



Также в лидерах - мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Белгородской, Саратовской, Брянской областей - Вячеслав Гладков, Роман Бусаргин, Александр Богомаз.



А 8 сентября в национальном мессенджере появился официальный канал Президента РФ.



Напомним, MAX (6+) - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Здесь доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в мобильной, десктопной и веб-версиях.