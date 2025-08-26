Официальный канал Правительства Самарской области – в национальном мессенджере MAX

125

Официальный канал Правительства Самарской области появился в национальном мессенджере Мах. Здесь будут доступны официальная информация, главные новости о жизни региона, актуальные события, афиши культурных и спортивных событий.

Как отмечают в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, MAX обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.

Ранее о запуске своего официального канала в российском мессенджере MAX сообщил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Все больше людей в нашей стране начинают использовать для общения и получения информации новый национальный мессенджер MAX. Чтобы и там быть с вами на связи, сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона, завел в MAX свой канал. Присоединяйтесь!» – пригласил жителей региона Вячеслав Федорищев на своих страницах в соцсетях.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, в тестовом режиме работают информационные каналы. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений.