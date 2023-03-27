Официальные выходные на майские праздники 2023

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Россияне на майские праздники в целом будут отдыхать семь дней. РБК Life рассказывает, когда будут выходные и о каких особенностях рабочего времени стоит помнить во время Дня труда и Дня Победы.

1, 8 и 9 мая в 2023-м — праздничные дни, поэтому в месяце будет три дополнительных выходных. 8 мая стало нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января. Также перед Праздником Весны и Труда и Днем Победы идут суббота и воскресенье (выходные для тех, кто работает по графику 5/2) [1].

С учетом этого майские праздники длятся семь дней. Они разделены на два периода: по случаю Праздника Весны и Труда — с 29 апреля по 1 мая (три дня — с субботы по понедельник) и ко Дню Победы — с 6 по 9 мая (четыре дня — с субботы по вторник) [2].

В итоге выходные дни для тех, кто работает на пятидневке, — 29, 30 апреля, 1 мая; 6, 7, 8 и 9 мая.

Фото: ru.freepik.com