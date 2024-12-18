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Официальная информация УВМ ГУ МВД России по Самарской области о мигрантах

18 декабря 2024 11:14
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Официальная информация УВМ ГУ МВД России по Самарской области о мигрантах

С 10 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 9 ноября 2024 года № 377-ФЗ «О внесении изменений в статьи 151 и 152 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», направленный на изменение подходов к сдаче иностранными гражданами экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, а также выдачи им сертификатов по его результатам.
Теперь проводить экзамены и выдавать сертификаты вправе уполномоченные государственные учреждения, включенные в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2024 года № 3641-р.
Так, с 10 декабря 2024 года проведение экзамена на территории Самарской
области осуществляет ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева» на четырех площадках, расположенных по адресам:
– г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1А;
– г. Самара, ул. Черногорская, д. 2;
– г. Самара, ул. Кабельная, д. 13А;
– г. Тольятти, проезд Тупиковый, д. 4, строение 2.
Обращаем внимание, что сертификаты, выданные до вступления в силу
изменений в Федеральный закон, являются действительными до истечения сока их действия.

Теги: Акценты

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