Одним из событий Дня города станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре»

8 сентября 2024 года в областной столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Одним из событий станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре». В ней примут участие городские производители — 50 представителей малого и среднего бизнеса различных сфер.
В рамках деловой программы выставки запланировано проведение мастер-классов от предпринимателей, показ дизайнерской одежды, презентация сувенирной продукции, кулинарные поединки, дегустация продукции, гастрономическая кухня, розыгрыши призов, награждение отличившихся МСП и вручение памятных подарков.
Кроме того, на площадке будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Организатор: Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.
Цель мероприятия: привлечь внимания потребителей к самарским товарам и услугам, освещение мер поддержки МСП, а также оказание помощи предприятиям в повышении узнаваемости бренда.
Дата проведения: 8 сентября 2024 года.
Место проведения: пл. им. В.В. Куйбышева.
Программа мероприятия:
10.00-12.00 Начало работы выставки.
12.00-12.15 Открытие выставки.
Приветственное слово:
1. Лапушкина Елена Владимировна – Глава г.о.Самара.
2. Зотов Владислав Иванович – заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара
12.15-12.25 Выступление: певица, автор и исполнитель Татьяна Кузьмина (песни «Моя русская земля»; «Русское поле»)
12.25-12.30 Презентация каталога «Сделано в Самаре 2024»
12.30-14.00 Мастер-класс – Роспись икон. Стажук Елена Александровна
14.00-14.20 Презентация каталога «Сделано в Самаре 2024». Розыгрыш призов от участников выставки
14.20-14.40 Дефиле дизайнерской одежды от «Династия»
14.40-15.40 Мастер-класс от Ковыршиной Ольги Александровны – светильники, вазы, куклы
15.40-16.40 Выступление творческого коллектива
16.40-17.40 Мастер-класс «Производство обуви» от Мнацаканова Романа Валерьевича
17.40-17.55 Презентация каталога «Сделано в Самаре 2024». Викторина. Розыгрыш призов от участников выставки
17.55-18.00 Выступление: певец Дмитрий Яковлев (песня «А завтра в России весна»)
18.00-19.00 Торжественное награждение участников выставки.
Фото: freepik.com