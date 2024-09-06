Одним из событий Дня города станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре»

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8 сентября 2024 года в областной столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Одним из событий станет выставка товаров и услуг «Сделано в Самаре». В ней примут участие городские производители — 50 представителей малого и среднего бизнеса различных сфер.

В рамках деловой программы выставки запланировано проведение мастер-классов от предпринимателей, показ дизайнерской одежды, презентация сувенирной продукции, кулинарные поединки, дегустация продукции, гастрономическая кухня, розыгрыши призов, награждение отличившихся МСП и вручение памятных подарков.

Кроме того, на площадке будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Организатор: Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Цель мероприятия: привлечь внимания потребителей к самарским товарам и услугам, освещение мер поддержки МСП, а также оказание помощи предприятиям в повышении узнаваемости бренда.

Дата проведения: 8 сентября 2024 года.

Место проведения: пл. им. В.В. Куйбышева.



Программа мероприятия:

10.00-12.00 Начало работы выставки.

12.00-12.15 Открытие выставки.

Приветственное слово:

1. Лапушкина Елена Владимировна – Глава г.о.Самара.

2. Зотов Владислав Иванович – заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

12.15-12.25 Выступление: певица, автор и исполнитель Татьяна Кузьмина (песни «Моя русская земля»; «Русское поле»)

12.25-12.30 Презентация каталога «Сделано в Самаре 2024»

12.30-14.00 Мастер-класс – Роспись икон. Стажук Елена Александровна

14.00-14.20 Презентация каталога «Сделано в Самаре 2024». Розыгрыш призов от участников выставки

14.20-14.40 Дефиле дизайнерской одежды от «Династия»

14.40-15.40 Мастер-класс от Ковыршиной Ольги Александровны – светильники, вазы, куклы

15.40-16.40 Выступление творческого коллектива

16.40-17.40 Мастер-класс «Производство обуви» от Мнацаканова Романа Валерьевича

17.40-17.55 Презентация каталога «Сделано в Самаре 2024». Викторина. Розыгрыш призов от участников выставки

17.55-18.00 Выступление: певец Дмитрий Яковлев (песня «А завтра в России весна»)

18.00-19.00 Торжественное награждение участников выставки.

Фото: freepik.com