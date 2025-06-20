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Почти каждый второй родитель из Самары переживает, что не может купить ребенку гаджеты

20 июня 2025 10:19
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Почти каждый второй родитель из Самары переживает, что не может купить ребенку гаджеты

Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование, чтобы выяснить, сталкивались ли самарские родители с буллингом из-за финансового положения семьи в детстве и боятся того, что их ребенок может пережить то же самое. 


Исследование показало, что 41% опрошенных родителей в детстве подвергались буллингу из-за финансов. Основными причинами были: отсутствие  брендовой одежды, обуви или аксессуаров (19%), а также  отсутствие дорогих девайсов и игрушек (12%). 6% были ограничены в расходах на развлечения после школы, ещё 3% - в расходах на питание. И 1% испытывали травлю из-за того, что не могли себе позволить дорогостоящий отдых на каникулах.


При этом, почти каждый второй опрошенный родитель (49%) переживает, что сейчас не может купить ребенку гаджеты последней модели, одежду известных марок или дорогостоящие игрушки. Из них 19% признались, что ребенок сильно переживает по этому поводу, а 22% чувствует вину, что не может купить ребенку все, что он захочет.


“«Мам, купи!» — фраза, которая знакома всем мамам. Но важно помнить: качественное время, проведенное с родителями и совместные впечатления гораздо важнее для становления личности ребенка, чем дорогие гаджеты и брендовая одежда. Не стоит переживать, что вы не можете купить ребенку желанную вещь — лучше сфокусируйтесь на совместном времяпровождении и попробуйте создать моменты, которые останутся с ребенком на всю жизнь: сходите на прогулку в парк, покатайтесь вместе на велосипедах, сходите в кино или приготовьте необычный ужин. И если ребенок столкнется с  буллингом из-за дешевого телефона, именно ваша поддержка и уверенность в его собственной ценности помогут противостоять давлению. Любовь родителей, внимание и доверие — лучшая защита от любых внешних оценок”, - комментирует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».

Теги: Опрос

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