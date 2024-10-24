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Очевидное-невероятное: 5 небанальных доводов в пользу участия в программе долгосрочных сбережений

24 октября 2024 15:42
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Программа долгосрочных сбережений, действующая с 1 января 2024 года, – это добровольный сберегательный продукт.

Государство активно рассказывает гражданам РФ о выгодах участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Причем вполне успешно: по данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, к середине октября россияне вложили в программу долгосрочных сбережений 91,5  млрд. рублей. Резоны власти понятны: ПДС – это возможность аккумулировать огромные ресурсы для инвестирования в развитие целых отраслей и способ привить среднестатистическому россиянину привычку планировать будущее. А вот зачем это самим жителям России?

Коммерческий директор НПФ Эволюция Олег Мошляк назвал пять неочевидных на первый взгляд причин участвовать в программе.

Напомню, программа долгосрочных сбережений, действующая с 1 января 2024 года, – это добровольный сберегательный продукт. Чтобы участвовать в ПДС, нужно в первую очередь заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и делать взносы на свой счет, а еще – можно перевести в программу пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2014 год по договору об ОПС.

Важно, что государство софинансирует вложенные гражданами средства, добавляя до 36 тысяч рублей в год. Первоначально это софинансирование было рассчитано на первые три года участия человека в программе. Однако летом президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает данный период до 10 лет. Это стало важным доводом в пользу программы долгосрочных сбережений. Но я предлагаю рассмотреть несколько не столь очевидных, но вполне резонных причин стать участником программы.

Во-первых, ПДС – уникальный государственный проект с доходностью, которой позавидует владелец самого выгодного вклада. Обеспечивается это прежде всего государственным софинансированием взносов: на 1 вложенный рубль можно получить в следующем году столько же. Да, безусловно, нужно смотреть на уровень дохода, в привязке к которому и рассчитывается софинансирование. И этот бонус особенно выгоден тем, чей ежемесячный доход не превышает 80 тыс. рублей. Вдобавок к этому человек вправе вернуть налоговый вычет в пределах 13% от вложений в год. Только эти два фактора обеспечивают 113% на первый год вложений. К этому нужно прибавить еще и инвестдоход от самих негосударственных пенсионных фондов, которые зарабатывают на фондовом рынке.

Во-вторых, ПДС – это способ «разморозить» уже сформированные пенсионные накопления.  По договору об ОПС они есть почти у всех, кто официально работал в 2002-2014 годах. Текущее законодательство в рамках обязательного пенсионного страхования не дает права досрочно забрать и их использовать, кроме как при выходе на пенсию. Пенсионные накопления также выплачиваются правопреемникам в случае трагического события с их владельцем. ПДС же дает возможность в случае необходимости дорогостоящего лечения или при потере кормильца досрочно воспользоваться сбережениями. Это своеобразная страховка на особые жизненные ситуации. При этом для перевода пенсионных накоплений в ПДС не требуется никаких дополнительных взносов – перевод средств пенсионных накоплений бесплатный, но для этого необходимо иметь договор об ОПС с НПФ.

В-третьих, возврат вложенных в ПДС средств в случае непредвиденных обстоятельств гарантируется в куда большем объеме, чем даже по банковским вкладам за счет государственных гарантий сохранности – до 2,8 млн руб. на собственные средства и заработанный на них инвестиционный доход плюс без ограничений на переведенные средства пенсионных накоплений и госсофинансирование.

В-четвертых, участник программы вправе обратиться за выплатами по истечении 15 лет действия договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчины.

В-пятых, еще в июне Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком разработать дополнительные меры по развитию ПДС, подчеркнув, что отдельное внимание должно быть обращено на работодателей россиян: их также будут стимулировать софинансировать взносы сотрудников в программу. А это значит, что в ряде российских компаний в корпоративные пенсионные программы будут интегрироваться ПДС: и это также увеличит выгоды для их участников.

Мне кажется, эти пять доводов вполне достаточны для того, чтобы сделать решение в пользу участия в ПДС. А между тем государство очевидно настроено развивать программу: объем вложений в ПДС по итогам 2024 года планируется довести до 250 миллиардов рублей. А это значит, выгода от вложений в данный инструмент для граждан также будет только расти.

 

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