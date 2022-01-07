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Объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра в Самарской области

7 января 2022 10:50
161
Объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра в Самарской области

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца ночи 07.01.2022 местами по восточной половине области сохранятся порывы южного ветра 15–17 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Рекомендации МЧС для населения при сильном снегопаде:

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.
Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

Будьте внимательны и осторожны!

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